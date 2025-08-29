Чому насправді люди зраджують у стосунках — психологи відповіли

Чоловік та жінка тримають телефони в руках. Фото: Freepik

Зрада у стосунках трапляється нерідко. Інколи партнери через це розходяться, а інколи — пробачають одне одного та намагаються будувати союз далі. Однак якщо не розібратись у справжніх причинах такого вчинку, то ситуація може знову повторитись. Психологи зазначають, що є кілька причин, через які як жінки, так й чоловіки стають невірними.

Головні причини зрад

Роман на стороні — як можливість уникнути конфліктів

Люди схильні ідеалізувати інших та розділяти їх на "хороших" та "поганих". Так дехто у партнері, наприклад, бачить стабільність та безпеку. Водночас яскраві емоції така людина шукає на стороні. В такому випадку зрада здається способом зберегти відчуття "цілого життя" та уникнути конфліктів у стосунках. Хоча й насправді це лише погіршує ситуацію.

Плутанина у власних бажаннях

Інколи на зраду підштовхує просто нерозуміння власних бажань. Людина може кохати одного партнера, а бажати бачити поруч з собою зовсім іншого. Вона створює собі два образи й до останнього не може вирішити, який їй подобається більше.

Дівчина плаче через зраду чоловіка. Фото: Freepik

Доповнення власного "я"

Нерідко зрада трапляється й через те, що людина шукає у партнерові риси характеру, яких їй самій не вистачає. Якщо їй вдається знайти такі якості, то все гаразд. Однак, коли ці прогалини залишаються не заповнені, партнер може почати шукати когось, хто це змінить.

Спокуса забороненого

Зрада — це насамперед про порушення правил. Інколи саме через це вона має такий привабливий вигляд. Спочатку це схоже на шанс, що допомагає виплеснути емоції та позбутись табу. Однак зрештою зрада може зруйнувати все.

Уникання справжньої близькості

Деякі люди з уникаючим типом прив'язаності теж можуть шукати інтимні стосунки на стороні. Так вони намагаються позбутись страху занадто великого емоційного зближення з партнером. Вони ніби страхують себе на випадок, якщо щось піде не так.

