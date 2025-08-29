Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Чому люди зраджують — психологи назвали п'ять причин

Чому люди зраджують — психологи назвали п'ять причин

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 22:55
Чому насправді люди зраджують у стосунках — психологи відповіли
Чоловік та жінка тримають телефони в руках. Фото: Freepik
Ключові моменти Головні причини зрад

Зрада у стосунках трапляється нерідко. Інколи партнери через це розходяться, а інколи — пробачають одне одного та намагаються будувати союз далі. Однак якщо не розібратись у справжніх причинах такого вчинку, то ситуація може знову повторитись. Психологи зазначають, що є кілька причин, через які як жінки, так й чоловіки стають невірними.

Про це пише ELLE.

Реклама
Читайте також:

Головні причини зрад

Роман на стороні — як можливість уникнути конфліктів

Люди схильні ідеалізувати інших та розділяти їх на "хороших" та "поганих". Так дехто у партнері, наприклад, бачить стабільність та безпеку. Водночас яскраві емоції така людина шукає на стороні. В такому випадку зрада здається способом зберегти відчуття "цілого життя" та уникнути конфліктів у стосунках. Хоча й насправді це лише погіршує ситуацію.

Плутанина у власних бажаннях

Інколи на зраду підштовхує просто нерозуміння власних бажань. Людина може кохати одного партнера, а бажати бачити поруч з собою зовсім іншого. Вона створює собі два образи й до останнього не може вирішити, який їй подобається більше.

Чому люди зраджують у стосунках
Дівчина плаче через зраду чоловіка. Фото: Freepik

Доповнення власного "я"

Нерідко зрада трапляється й через те, що людина шукає у партнерові риси характеру, яких їй самій не вистачає. Якщо їй вдається знайти такі якості, то все гаразд. Однак, коли ці прогалини залишаються не заповнені, партнер може почати шукати когось, хто це змінить.

Спокуса забороненого

Зрада — це насамперед про порушення правил. Інколи саме через це вона має такий привабливий вигляд. Спочатку це схоже на шанс, що допомагає виплеснути емоції та позбутись табу. Однак зрештою зрада може зруйнувати все.

Уникання справжньої близькості

Деякі люди з уникаючим типом прив'язаності теж можуть шукати інтимні стосунки на стороні. Так вони намагаються позбутись страху занадто великого емоційного зближення з партнером. Вони ніби страхують себе на випадок, якщо щось піде не так.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко розпізнати аб'юзера. Таке кохання перетворюється на справжню пастку.

Також ми розповідали про те, які типи жінок найбільше подобаються чоловікам. З ними вдасться побудувати довготривалі стосунки.

психологія цікаві факти зрада кохання стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації