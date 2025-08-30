З ким неможливо створити пару — поради психологів

Засмучені жінка та чоловік. Фото: Freepik

Інколи найбільше про людину говорять її підсвідомі вчинки та слова. Вони вкажуть на готовність до стосунків. Психологи зазначають, що існує п'ять фраз, які дадуть зрозуміти чоловікові, що з жінкою не буде майбутнього. Вони свідчать про те, що партнерка не налаштована серйозно та може в будь-який момент покинути свого обранця.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Фрази жінки, з якою не вдасться побудувати стосунки

"Усі чоловіки однакові"

Така фраза жінки вказує на те, що в неї є маса непропрацьованих образ та конфліктів з минулого. Ви завжди будете у всьому винним для неї. Це не зміниться, поки людина не навчиться об'єктивно дивитись на чоловіків.

"Я принцеса, мене треба заслужити"

Ці слова вказують на завищену самооцінку жінки. Стосунки з нею — це не про партнерство, а про вічні намагання усім їй вгодити. З великою ймовірністю, вони завжди закінчуватимуться невдачами.

Жінка та чоловік сваряться. Фото: Freepik

"Я звикла, щоб чоловік усе вирішував"

Знову ж таки, стосунки з такою жінкою — це відповідальність, що повністю впаде на чоловіка. Ви будете не партнером, а універсальним солдатом, який мусить вирішувати замість жінки все. Рано чи пізно це призведе лише до вигорання та втрати почуттів.

"Я не вірю в кохання"

Ця фраза свідчить про те, що людина не зацікавлена у серйозних стосунках. Вона не розглядає вас як партнера, з яким можна створювати сім'ю. Така жінка лише демонструє цинізм та блокує теплі почуття.

"Ти мені подобаєшся, але зміни в собі дещо"

Зазвичай після цього чоловік отримує цілий список того, над чим йому варто "попрацювати". А точніше, як йому стати зручним та комфортним для жінки. Це не про кохання, а про спробу сформувати партнера "під замовлення".

Нагадаємо, раніше ми писали про головні ознаки жіночої токсичності. Розпізнати їх зовсім не складно.

Також ми розповідали про те, які чоловічі принципи таємно подобаються жінкам. При цьому, часто їх вважають дивними.