Красные флажки — женщина, с которой лучше не планировать будущее

Красные флажки — женщина, с которой лучше не планировать будущее

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 11:45
С кем невозможно создать пару — советы психологов
Расстроенные женщина и мужчина. Фото: Freepik
Ключевые моменты Фразы женщины, с которой не удастся построить отношения

Иногда больше всего о человеке говорят его подсознательные поступки и слова. Они укажут на готовность к отношениям. Психологи отмечают, что существует пять фраз, которые дадут понять мужчине, что с женщиной не будет будущего. Они свидетельствуют о том, что партнерша не настроена серьезно и может в любой момент покинуть своего избранника.

Об этом пишет РБК-Україна.

Читайте также:

Фразы женщины, с которой не удастся построить отношения

"Все мужчины одинаковые"

Такая фраза женщины указывает на то, что у нее есть масса не проработанных обид и конфликтов из прошлого. Вы всегда будете во всем виноватым для нее. Это не изменится, пока человек не научится объективно смотреть на мужчин.

"Я принцесса, меня надо заслужить"

Эти слова указывают на завышенную самооценку женщины. Отношения с ней — это не о партнерстве, а о вечных попытках всем ей угодить. С большой вероятностью, они всегда будут заканчиваться неудачами.

Які фрази вказують на несерйозні наміри жінки
Женщина и мужчина ссорятся. Фото: Freepik

"Я привыкла, чтобы мужчина все решал"

Опять же, отношения с такой женщиной — это ответственность, которая полностью упадет на мужчину. Вы будете не партнером, а универсальным солдатом, который должен решать вместо женщины все. Рано или поздно это приведет лишь к выгоранию и потере чувств.

"Я не верю в любовь"

Эта фраза свидетельствует о том, что человек не заинтересован в серьезных отношениях. Он не рассматривает вас как партнера, с которым можно создавать семью. Такая женщина лишь демонстрирует цинизм и блокирует теплые чувства.

"Ты мне нравишься, но измени в себе кое-что"

Обычно после этого мужчина получает целый список того, над чем ему стоит "поработать". А точнее, как ему стать удобным и комфортным для женщины. Это не о любви, а о попытке сформировать партнера "под заказ".

Напомним, ранее мы писали о главных признаках женской токсичности. Распознать их совсем не сложно.

Также мы рассказывали о том, какие мужские принципы тайно нравятся женщинам. При этом, часто их считают странными.

