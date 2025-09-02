Справжні тирани за знаками Зодіаку — стосунки з ними будуть нестерпними

Чоловік кричить на дружину. Фото: Freepik

Деякі люди в стосунках виявляються справжніми аб'юзерами та жорстокими тиранами. При цьому проявлятись такі риси характеру можуть далеко не одразу. Астрологи зазначають, що існує три знаки Зодіаку, які схильні до такої поведінки найбільше.

Про це пише УНІАН.

Реклама

Читайте також:

Небезпечні знаки Зодіаку

Козеріг

Цей знак Зодіаку, попри свій запальний характер, не завжди проявляє агресію напряму. Він віддає перевагу більш витонченому методу тортур — "виїданню мозку чайною ложечкою". Такий партнер часто буває всім незадоволений: ви не так одягаєтесь, не з тими спілкуєтесь, не дотягуєте до нього за рівнем інтелекту. Козеріг може спробувати взяти жінку під контроль, однак якщо поруч з ним сильна особистість й вона зможе перебороти напористість такого партнера, то шлюб з ним може стати щасливим.

Конфлікт між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Телець

Цей знак Зодіаку не любить гучні скандали. Він обожнює тиснути по-тихому. У стосунках Телець здається милим, спокійним та покладистим. Однак насправді він постійно займається регулярною пасивною агресією та приниженням другої половинки. При цьому Телець схильний терпіти дуже довго, однак коли він вирішує все ставити на своє місце, то гіршого партнера годі й шукати.

Діва

Цей знак Зодіаку критикує всіх і все. Він обов'язково вкаже партнерові не його недоліки, неправильне прибирання чи невідповідний одяг. Діва сто разів на день повчатиме вас, як саме потрібно мішати цукор у чаї чи прати білизну. Такий партнер завжди переконаний у своїй правоті, а решту людей він вважає недолугими й не зовсім розумними. Діва переконана, що повинна віддавати накази іншим заради їхнього ж блага.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на кого зі знаків Зодіаку у вересні чекає шалене кохання. Вони просто потонуть в емоціях.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку — справжні егоїсти. Вони не вміють піклуватися про інших.