Настоящие тираны по знакам Зодиака — отношения с ними будут невыносимыми

Некоторые люди в отношениях оказываются настоящими абьюзерами и жестокими тиранами. При этом проявляться такие черты характера могут далеко не сразу. Астрологи отмечают, что существует три знака Зодиака, которые склонны к такому поведению больше всего.

Опасные знаки Зодиака

Козерог

Этот знак Зодиака, несмотря на свой вспыльчивый характер, не всегда проявляет агрессию напрямую. Он предпочитает более изощренный метод пыток — "выедание мозга чайной ложечкой". Такой партнер часто бывает всем недоволен: вы не так одеваетесь, не с теми общаетесь, не дотягиваете до него по уровню интеллекта. Козерог может попытаться взять женщину под контроль, однако если рядом с ним сильная личность и она сможет перебороть напористость такого партнера, то брак с ним может стать счастливым.

Телец

Этот знак Зодиака не любит громкие скандалы. Он обожает давить по-тихому. В отношениях Телец кажется милым, спокойным и покладистым. Однако на самом деле он постоянно занимается регулярной пассивной агрессией и унижением второй половинки. При этом Телец склонен терпеть очень долго, однако когда он решает все ставить на свое место, то худшего партнера не найти.

Дева

Этот знак Зодиака критикует всех и все. Он обязательно укажет партнеру не его недостатки, неправильную уборку или неподходящую одежду. Дева сто раз в день будет поучать вас, как именно нужно мешать сахар в чае или стирать белье. Такой партнер всегда убежден в своей правоте, а остальных людей он считает непутевыми и не совсем умными. Дева убеждена, что должна отдавать приказы другим ради их же блага.

