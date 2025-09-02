Видео
Знаки Зодиака, которые в отношениях окажутся настоящими тиранами

Знаки Зодиака, которые в отношениях окажутся настоящими тиранами

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 20:25
Настоящие тираны по знакам Зодиака — отношения с ними будут невыносимыми
Мужчина кричит на жену. Фото: Freepik
Ключевые моменты Опасные знаки Зодиака

Некоторые люди в отношениях оказываются настоящими абьюзерами и жестокими тиранами. При этом проявляться такие черты характера могут далеко не сразу. Астрологи отмечают, что существует три знака Зодиака, которые склонны к такому поведению больше всего.

Об этом пишет УНИАН.

Опасные знаки Зодиака

Опасные знаки Зодиака

Козерог

Этот знак Зодиака, несмотря на свой вспыльчивый характер, не всегда проявляет агрессию напрямую. Он предпочитает более изощренный метод пыток — "выедание мозга чайной ложечкой". Такой партнер часто бывает всем недоволен: вы не так одеваетесь, не с теми общаетесь, не дотягиваете до него по уровню интеллекта. Козерог может попытаться взять женщину под контроль, однако если рядом с ним сильная личность и она сможет перебороть напористость такого партнера, то брак с ним может стать счастливым.

Найжорстокіші знаки Зодіаку
Конфликт между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Телец

Этот знак Зодиака не любит громкие скандалы. Он обожает давить по-тихому. В отношениях Телец кажется милым, спокойным и покладистым. Однако на самом деле он постоянно занимается регулярной пассивной агрессией и унижением второй половинки. При этом Телец склонен терпеть очень долго, однако когда он решает все ставить на свое место, то худшего партнера не найти.

Дева

Этот знак Зодиака критикует всех и все. Он обязательно укажет партнеру не его недостатки, неправильную уборку или неподходящую одежду. Дева сто раз в день будет поучать вас, как именно нужно мешать сахар в чае или стирать белье. Такой партнер всегда убежден в своей правоте, а остальных людей он считает непутевыми и не совсем умными. Дева убеждена, что должна отдавать приказы другим ради их же блага.

психология советы знаки Зодиака интересные факты отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
