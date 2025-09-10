Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Що чоловіки бояться сказати своїм дружинам — тримають в собі

Що чоловіки бояться сказати своїм дружинам — тримають в собі

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 11:55
Чого насправді бракує чоловікам у шлюбі — вони не наважуються розказати про це
Засмучений чоловік. Фото: Freepik
Ключові моменти Про що мовчать чоловіки у стосунках

Відвертість — головне, що допоможе врятувати стосунки та зробити їх щасливими. Однак не завжди партнери щиро говорять про те, чого їм бракує у відносинах, особливо це стосується чоловіків.

Про це пише Your Tango.

Реклама
Читайте також:

Про що мовчать чоловіки у стосунках 

Він почувається недооціненим

Відчуття недооціненості у шлюбі може призвести до того, що чоловік буде почуватися нещасними. При цьому партнерам важко зізнатися в таких почуттях. Часто вони просто мовчать про це, аби не спровокувати сварку.

Почувається просто другом, а не коханим

Чоловікам буває складно зізнатися в тому, що вони хочуть більше романтики та інтимності. Партнер може почувати себе лише хорошим другом, але насправді він хотів би пристрасних й палких стосунків.

Що чоловіки бояться сказати своїм дружинам
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Він нещасний у стосунках

Чоловік може дистанціюватися емоційно та більше часу проводити з друзями, аніж з другою половинкою, коли шлюб тріщить по швах. При цьому він рідко коли напряму заявить про те, що нещасливий у стосунках. Зазвичай партнери уникають проблем та не висловлюють власні потреби.

Накопичення образ

Чоловіки також накопичують образи, але рідко коли про це говорять. Якщо їхні бажання чи потреби ігнорують, а жінка проявляє емоційну відстороненість, партнер це відчуває та все тримає у собі.

Йому бракує підтримки

Чоловіки підтримують своїх жінок та чекають від них у відповідь того ж самого, однак в реальності партнери рідко отримують це. Відсутність відчуття опори та віри може руйнувати самооцінку чоловіків, але часто вони про це мовчать.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, чи варто рятувати шлюб. Психологи дали кілька порад.

Також ми розповідали про те, як не можна спілкуватися з партнером. Це може вбити кохання.

психологія кохання чоловіки стосунки чоловіча психологія
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації