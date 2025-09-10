Чого насправді бракує чоловікам у шлюбі — вони не наважуються розказати про це

Засмучений чоловік. Фото: Freepik

Відвертість — головне, що допоможе врятувати стосунки та зробити їх щасливими. Однак не завжди партнери щиро говорять про те, чого їм бракує у відносинах, особливо це стосується чоловіків.

Про це пише Your Tango.

Про що мовчать чоловіки у стосунках

Він почувається недооціненим

Відчуття недооціненості у шлюбі може призвести до того, що чоловік буде почуватися нещасними. При цьому партнерам важко зізнатися в таких почуттях. Часто вони просто мовчать про це, аби не спровокувати сварку.

Почувається просто другом, а не коханим

Чоловікам буває складно зізнатися в тому, що вони хочуть більше романтики та інтимності. Партнер може почувати себе лише хорошим другом, але насправді він хотів би пристрасних й палких стосунків.

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Він нещасний у стосунках

Чоловік може дистанціюватися емоційно та більше часу проводити з друзями, аніж з другою половинкою, коли шлюб тріщить по швах. При цьому він рідко коли напряму заявить про те, що нещасливий у стосунках. Зазвичай партнери уникають проблем та не висловлюють власні потреби.

Накопичення образ

Чоловіки також накопичують образи, але рідко коли про це говорять. Якщо їхні бажання чи потреби ігнорують, а жінка проявляє емоційну відстороненість, партнер це відчуває та все тримає у собі.

Йому бракує підтримки

Чоловіки підтримують своїх жінок та чекають від них у відповідь того ж самого, однак в реальності партнери рідко отримують це. Відсутність відчуття опори та віри може руйнувати самооцінку чоловіків, але часто вони про це мовчать.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, чи варто рятувати шлюб.

Також ми розповідали про те, як не можна спілкуватися з партнером.