Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Через це зникає кохання — як не можна спілкуватися у стосунках

Через це зникає кохання — як не можна спілкуватися у стосунках

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 08:55
Помилки у спілкуванні в стосунках — вони можуть зруйнувати шлюб
Чоловік та жінка сваряться на прийомі у психолога. Фото: Freepik
Ключові моменти Три головні помилки у спілкуванні пар

Інколи навіть люди, які кохають одне одного, не можуть знайти спільну мову. Між ними часто виникають непорозуміння та дрібні конфлікти через помилки у спілкуванні. Психологи зазначають, що зрештою це може знищити почуття повністю.

Про це пише CREDO.

Реклама
Читайте також:

Три головні помилки у спілкуванні пар

Ви надаєте значень, яких немає

Інколи партнери опираються не на власні почуття чи бажання, а на усталені норми суспільства. Наприклад, багато жінок постійно ображаються на чоловіків, бо ті не дарують їм квіти. Однак чи хочуть вони цього насправді чи це тільки вплив зі сторони? Важливо розбиратись в таких речах, аби не псувати стосунки через те, що насправді не має значення для вас.

Як не можна спілкуватися з коханою людиною
Чоловік та жінка сваряться. Фото: Freepik

Спокійно — не означає переконливо

Нерідко партнери думають, що якщо вони зможуть сказати те, що думають, спокійно і врівноважено, то успіх гарантований. Мовляв, тоді друга сторона точно правильно зрозуміє. Однак відсутність бурхливих емоцій не означає, що вас почують або ж автоматично погодяться з вашою думкою. Важливо говорити про свої почуття та емоції щиро, відверто й без зайвих натяків. Лише це допоможе краще розуміти одне одного.

Ви більше ставите до відома, ніж запитуєте

Ще одна поширена помилка у спілкуванні між партнерами — монологи. Коли одна сторона виголошує свій, а інша — свій. Жодних дотичних тем чи намагань розібратись. Це свідчить про те, що у вас немає зацікавленості другою людиною та її поглядами. Ви лише прагнете переконати партнера у своїй правоті. Така поведінка — шлях до зіпсованих стосунків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому спілкування з лицемірами насправді небезпечне. Такі люди можуть зіпсувати вам життя.

Також ми розповідали про те, які фрази допоможуть вийти з конфлікту переможцем. Це згодиться у будь-яких суперечках.

психологія поради кохання стосунки спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації