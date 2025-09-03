Помилки у спілкуванні в стосунках — вони можуть зруйнувати шлюб

Чоловік та жінка сваряться на прийомі у психолога. Фото: Freepik

Інколи навіть люди, які кохають одне одного, не можуть знайти спільну мову. Між ними часто виникають непорозуміння та дрібні конфлікти через помилки у спілкуванні. Психологи зазначають, що зрештою це може знищити почуття повністю.

Три головні помилки у спілкуванні пар

Ви надаєте значень, яких немає

Інколи партнери опираються не на власні почуття чи бажання, а на усталені норми суспільства. Наприклад, багато жінок постійно ображаються на чоловіків, бо ті не дарують їм квіти. Однак чи хочуть вони цього насправді чи це тільки вплив зі сторони? Важливо розбиратись в таких речах, аби не псувати стосунки через те, що насправді не має значення для вас.

Спокійно — не означає переконливо

Нерідко партнери думають, що якщо вони зможуть сказати те, що думають, спокійно і врівноважено, то успіх гарантований. Мовляв, тоді друга сторона точно правильно зрозуміє. Однак відсутність бурхливих емоцій не означає, що вас почують або ж автоматично погодяться з вашою думкою. Важливо говорити про свої почуття та емоції щиро, відверто й без зайвих натяків. Лише це допоможе краще розуміти одне одного.

Ви більше ставите до відома, ніж запитуєте

Ще одна поширена помилка у спілкуванні між партнерами — монологи. Коли одна сторона виголошує свій, а інша — свій. Жодних дотичних тем чи намагань розібратись. Це свідчить про те, що у вас немає зацікавленості другою людиною та її поглядами. Ви лише прагнете переконати партнера у своїй правоті. Така поведінка — шлях до зіпсованих стосунків.

