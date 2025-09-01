Відео
Психологія У скільки разів жінки балакучіші за чоловіків — вчені

У скільки разів жінки балакучіші за чоловіків — вчені

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 11:45
Скільки слів на день говорять жінки та чоловіки — різниця вражає
Чоловік та жінка говорять. Фото: Pexels
Ключові моменти Наскільки жінки балакучіші за чоловіків

Багато хто вважає, що жінки говорять більше за чоловіків. Науковці провели масштабне дослідження, аби з'ясувати це. Виявилося, що прекрасна половина людства дійсно вживає більше слів на день.

Про це пише Interesting Engineering.

Наскільки жінки балакучіші за чоловіків

Під час дослідження проаналізували понад 600 тисяч записів з 22 різних досліджень у чотирьох країнах світу. Як вияснили вчені, жінки віком від 25 до 65 років справді спілкуються активніше. За день говорять на три тисячі слів більше, ніж чоловіки.

Протягом дня більшість жінок вимовляє понад 21 тисячу слів, а от чоловіки — близько 18 тисяч. При цьому різниця слів на день взагалі не спостерігалася у молодших людей, від 10 до 24 років, або між тими, хто старше 65 років.

Скільки слів жінки говорять більше за чоловіків
Хлопець та дівчина розмовляють. Фото: Pexels

Чому саме існує така відмінність, науковці з'ясувати не змогли. Дослідження виключило біологічний та віковий вплив. Однак припускають, що справа може бути в материнстві. Оскільки жінки частіше беруть на себе основні обов'язки з догляду в ці роки, вони можуть мати більше словесної взаємодії з дітьми.

"Гендерні відмінності у вихованні дітей та сімейному догляді є однією з можливостей, яка може пояснити цю різницю", — зазначив старший автор дослідження та професор кафедри психології Університету Альберта.

Скільки слів жінки говорять більше за чоловіків
Чоловік та жінка сидять одне навпроти одного. Фото: Pexels

При цьому, дослідники також зазначили, що люди загалом можуть говорити менше, ніж раніше. На це впливає зростання цифрового зв'язку, оскільки текстові повідомлення та онлайн-повідомлення замінюють особисті розмови.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке одне слово відрізняє українців від росіян. Разючу різницю помітив іспанець.

Також ми розповідали про те, як сказати "капець" українською мовою. Є чимало цікавих відповідників.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
