Скільки слів на день говорять жінки та чоловіки — різниця вражає

Багато хто вважає, що жінки говорять більше за чоловіків. Науковці провели масштабне дослідження, аби з'ясувати це. Виявилося, що прекрасна половина людства дійсно вживає більше слів на день.

Наскільки жінки балакучіші за чоловіків

Під час дослідження проаналізували понад 600 тисяч записів з 22 різних досліджень у чотирьох країнах світу. Як вияснили вчені, жінки віком від 25 до 65 років справді спілкуються активніше. За день говорять на три тисячі слів більше, ніж чоловіки.

Протягом дня більшість жінок вимовляє понад 21 тисячу слів, а от чоловіки — близько 18 тисяч. При цьому різниця слів на день взагалі не спостерігалася у молодших людей, від 10 до 24 років, або між тими, хто старше 65 років.

Чому саме існує така відмінність, науковці з'ясувати не змогли. Дослідження виключило біологічний та віковий вплив. Однак припускають, що справа може бути в материнстві. Оскільки жінки частіше беруть на себе основні обов'язки з догляду в ці роки, вони можуть мати більше словесної взаємодії з дітьми.

"Гендерні відмінності у вихованні дітей та сімейному догляді є однією з можливостей, яка може пояснити цю різницю", — зазначив старший автор дослідження та професор кафедри психології Університету Альберта.

При цьому, дослідники також зазначили, що люди загалом можуть говорити менше, ніж раніше. На це впливає зростання цифрового зв'язку, оскільки текстові повідомлення та онлайн-повідомлення замінюють особисті розмови.

