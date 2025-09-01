Сколько слов в день говорят женщины и мужчины — разница поражает

Мужчина и женщина говорят. Фото: Pexels

Многие считают, что женщины говорят больше мужчин. Ученые провели масштабное исследование, чтобы выяснить это. Оказалось, что прекрасная половина человечества действительно употребляет больше слов в день.

Насколько женщины более разговорчивы, чем мужчины

В ходе исследования проанализировали более 600 тысяч записей из 22 различных исследований в четырех странах мира. Как выяснили ученые, женщины в возрасте от 25 до 65 лет действительно общаются активнее. За день говорят на три тысячи слов больше, чем мужчины.

В течение дня большинство женщин произносит более 21 тысячи слов, а вот мужчины — около 18 тысяч. При этом разница слов в день вообще не наблюдалась у молодых людей, от 10 до 24 лет, или между теми, кто старше 65 лет.

Почему существует такое различие, ученые выяснить не смогли. Исследование исключило биологическое и возрастное влияние. Однако предполагают, что дело может быть в материнстве. Поскольку женщины чаще берут на себя основные обязанности по уходу в эти годы, они могут иметь больше словесного взаимодействия с детьми.

"Гендерные различия в воспитании детей и семейном уходе являются одной из возможностей, которая может объяснить эту разницу", — отметил старший автор исследования и профессор кафедры психологии Университета Альберта.

При этом, исследователи также отметили, что люди в целом могут говорить меньше, чем раньше. На это влияет рост цифровой связи, поскольку текстовые сообщения и онлайн-сообщения заменяют личные разговоры.

