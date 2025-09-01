Видео
Главная Психология Во сколько раз женщины более разговорчивы, чем мужчины — ученые

Во сколько раз женщины более разговорчивы, чем мужчины — ученые

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 11:45
Сколько слов в день говорят женщины и мужчины — разница поражает
Мужчина и женщина говорят. Фото: Pexels
Ключевые моменты Насколько женщины более разговорчивы, чем мужчины

Многие считают, что женщины говорят больше мужчин. Ученые провели масштабное исследование, чтобы выяснить это. Оказалось, что прекрасная половина человечества действительно употребляет больше слов в день.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Читайте также:

Насколько женщины более разговорчивы, чем мужчины

В ходе исследования проанализировали более 600 тысяч записей из 22 различных исследований в четырех странах мира. Как выяснили ученые, женщины в возрасте от 25 до 65 лет действительно общаются активнее. За день говорят на три тысячи слов больше, чем мужчины.

В течение дня большинство женщин произносит более 21 тысячи слов, а вот мужчины — около 18 тысяч. При этом разница слов в день вообще не наблюдалась у молодых людей, от 10 до 24 лет, или между теми, кто старше 65 лет.

Скільки слів жінки говорять більше за чоловіків
Парень и девушка разговаривают. Фото: Pexels

Почему существует такое различие, ученые выяснить не смогли. Исследование исключило биологическое и возрастное влияние. Однако предполагают, что дело может быть в материнстве. Поскольку женщины чаще берут на себя основные обязанности по уходу в эти годы, они могут иметь больше словесного взаимодействия с детьми.

"Гендерные различия в воспитании детей и семейном уходе являются одной из возможностей, которая может объяснить эту разницу", — отметил старший автор исследования и профессор кафедры психологии Университета Альберта.

Скільки слів жінки говорять більше за чоловіків
Мужчина и женщина сидят друг напротив друга. Фото: Pexels

При этом, исследователи также отметили, что люди в целом могут говорить меньше, чем раньше. На это влияет рост цифровой связи, поскольку текстовые сообщения и онлайн-сообщения заменяют личные разговоры.

Напомним, ранее мы писали о том, какое одно слово отличает украинцев от россиян. Разительную разницу заметил испанец.

Также мы рассказывали о том, как сказать "капец" на украинском языке. Есть немало интересных соответствий.

психология исследование интересные факты слова общение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
