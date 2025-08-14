Видео
Лайфхак от испанца — слово, отличающее украинцев от русских

Лайфхак от испанца — слово, отличающее украинцев от русских

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 06:55
Испанец нашел интересный способ различать украинцев и русских благодаря одному слову
Мужчина и женщина разговаривают. Фото: Freepik
Ключевые моменты Какое слово отличает украинцев от россиян

Украинка, переехавшая в Испанию, рассказала об уникальной особенности, благодаря которой иностранцы различают украинцев и россиян. Таким лайфхаком с ней поделился испанский фармацевт. Он заметил, что украинцы всегда используют перед началом предложения одно слово.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Какое слово отличает украинцев от россиян

Испанец заметил, что украинцы часто начинают предложения со слова "так". Благодаря этому простому наблюдению иностранец начал легко замечать разницу между представителями двух национальностей.

"Я раньше вообще не замечала, что я использую это слово. А теперь, когда я осознала, я действительно это вижу. Это лайфхак, которого я не ожидала вообще", — отмечает блогерша.

@lifewilim.la

А замечали ли вы в повседневной жизни, что всегда перед тем как начать предложение используете Да?)😁#іспанія🇪🇦 #рекомендации #эмиграция #життявіспанії🇪🇸 #українцівіспанії🇪🇸 #тиктокток

♬ She Share Story (для Vlog) - 山口夕依

Многим украинцам это действительно откликнулось. В комментариях под видео многие поделились собственными наблюдениями и отметили, что действительно слово "так" часто ставится в начале предложения. Например, "Так, можно мне, пожалуйста, эти лекарства" или "Так, сейчас все сделаем и пойдем отдыхать".

Многие в комментариях признались, что только сейчас осознали, что действительно имеют такую языковую привычку. Россияне же в отличие от украинцев, не говорят таким образом.

Слово, за яким розрізняють українців й росіян
Две женщины общаются. Фото: Freepik

"Я ютуб-блогер и снимаю ежедневные влоги. Уже замахалась во время монтажа вырезать начало каждого нового кадра, потому что он всегда начинается с "так", — написала одна из пользовательниц.

При этом, некоторые отметили, что такая привычка может приводить к курьезам. Например, в Швеции "так" означает "спасибо", поэтому местные не всегда понимают, почему украинцы благодарят их еще до того, как что-то попросят.

Напомним, ранее мы писали о том, как сказать "капец" на украинском языке.

Также мы рассказывали о популярных молодежных словах, которые стоит знать в 2025 году.

украинцы психология Испания язык слова
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
