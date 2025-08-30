Відео
Головна Психологія Небезпечніші, ніж ви думаєте — хто такі лицеміри

Небезпечніші, ніж ви думаєте — хто такі лицеміри

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 17:50
Як розпізнати лицемірну людину — краще триматись від них якомога далі
Дві дівчини посміхаються. Фото: Pexels
Ключові моменти Як розпізнати лицемірну людину

Нерідко в житті зустрічаються люди, які говорять одне, а роблять зовсім інше. Вони можуть усміхатись в обличчя, але за спиною ненавидіти вас та намагатись всіляко підставити. Психологи зазначають, що з такими людьми краще припинити спілкування та не намагатись будувати стосунки.

Про це для РБК-Україна розповів лайф коуч Віталій Курсік.

Як розпізнати лицемірну людину

Багато хто вважає, що лицемір — це просто нещира людина, однак насправді це не зовсім так. Йдеться про навмисну демонстрацію певних моральних чи етичних норм, у які насправді співрозмовник сам не вірить. Наприклад, така особистість може засуджувати когось, але сама постійно робить те саме.

Як зрозуміти, що перед вами лицемірна людина
Подруги спілкуються. Фото: Pexels

Зазвичай розпізнати лицеміра нескладно. Зверніть увагу на такі головні ознаки:

  • слова не збігаються з діями — наприклад, людина обіцяє допомогти, але у потрібний час просто зникає;
  • говорить різне різним людям — лицемір може у вашій присутності підтримувати одну позицію, а перед іншими людьми говорити протилежну думку;
  • демонструє публічну доброчесність, якої насправді немає — лицемірні люди люблять повчати інших, але не дотримуються власних правил;
  • маніпулює довірою — спочатку така людина здається милою та надійною, але це виявляється лише маскою;
  • псує репутацію інших — лицеміри легко обговорюють всіх за спиною.

Терпіти присутність лицемірної людини — це йти шляхом до втрати віри в себе. Спілкування з нею посіє у вас сумніви у власній інтуїції, ви почнете виправдовувати чужу підлість та зрештою втратите себе. Як наголошують психологи, лицеміра не можна змінити. З такою людиною краще перестати спілкуватись.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
