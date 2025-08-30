Как распознать лицемерного человека — лучше держаться от них подальше

Две девушки улыбаются. Фото: Pexels

Нередко в жизни встречаются люди, которые говорят одно, а делают совсем другое. Они могут улыбаться в лицо, но за спиной ненавидеть вас и пытаться всячески подставить. Психологи отмечают, что с такими людьми лучше прекратить общение и не пытаться строить отношения.

Об этом для РБК-Україна рассказал лайф коуч Виталий Курсик.

Как распознать лицемерного человека

Многие считают, что лицемер — это просто неискренний человек, однако на самом деле это не совсем так. Речь идет о намеренной демонстрации определенных моральных или этических норм, в которые на самом деле собеседник сам не верит. Например, такая личность может осуждать кого-то, но сама постоянно делает то же самое.

Подруги общаются. Фото: Pexels

Обычно распознать лицемера несложно. Обратите внимание на такие главные признаки:

слова не совпадают с действиями — например, человек обещает помочь, но в нужное время просто исчезает;

говорит разное разным людям — лицемер может в вашем присутствии поддерживать одну позицию, а перед другими людьми говорить противоположное мнение;

демонстрирует публичную добродетель, которой на самом деле нет — лицемерные люди любят поучать других, но не придерживаются собственных правил;

манипулирует доверием — сначала такой человек кажется милым и надежным, но это оказывается лишь маской;

портит репутацию других — лицемеры легко обсуждают всех за спиной.

Терпеть присутствие лицемерного человека — это идти по пути к потере веры в себя. Общение с ним посеет у вас сомнения в собственной интуиции, вы начнете оправдывать чужую подлость и в конце концов потеряете себя. Как отмечают психологи, лицемера нельзя изменить. С таким человеком лучше перестать общаться.

