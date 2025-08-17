Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Це стане у пригоді всім — корисні маніпулятивні навички

Це стане у пригоді всім — корисні маніпулятивні навички

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 18:40
Як навчитись маніпулювати людьми — корисні прийоми, які ви маєте знати
Дві жінки спілкуються. Фото: Pexels
Ключові моменти Які маніпулятивні прийоми варто знати

Багато хто вважає маніпуляції поганим прийомом, але деякі з них насправді можуть принести користь. Такі прості техніки допоможуть вести переговори в бізнесі чи вирішувати конфліктні ситуації в особистих стосунках. Ці навички згодяться при будь-якій життєвій ситуації.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Які маніпулятивні прийоми варто знати

Прямота розіб'є всі підступні плани

Якщо ви хочете застати співрозмовника зненацька, запитайте напряму те, що вас цікавить. Максимально відверто та щиро. Такий простий прийом не дасть людині часу та можливості вигадувати щось. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що вас хочуть обдурити, просто запитайте: "Ти намагаєшся збрехати мені зараз?". Це одразу покаже справжні наміри людини.

Не змінюйте хід спілкування

Часто люди намагаються втекти від неприємної розмови та переводять її в інше русло. Поверніть все назад. Такий простий маніпулятивний крок змусить людину почуватись ніяково, але покаже, що вас не можна просто заговорити. Якщо ж вас намагаються зачепити, зробіть довгу паузу, дивлячись в очі опоненту, а потім продовжте розмову, ніби нічого й не було. Це виб'є його з колії та покаже вашу непохитність.

Корисні маніпулятивні навички
Колеги спілкуються. Фото: Pexels

Неочікувано погодьтесь з думкою людини

Коли ваша друга половинка, колега чи клієнт на роботі чимось незадоволені, просто погодьтесь з ними. Коли людина кричить чи роздратована, скажіть, що ви також так вважаєте. Такий простий прийом допоможе знизити градус конфлікту, після чого можна буде починати конструктивний діалог.

Погляд вирішує усе

Навіть звичайний погляд допоможе пробудити у співрозмовнику потрібні відчуття. Зокрема, ніколи не відводьте погляд, якщо не хочете здатись невпевненою в собі людиною. Якщо дивитись ніби крізь очі, ви зможете збити людину з логічної думки. Якщо ж ви навпаки хочете, аби співрозмовник емоційно пробудився, дивіться в праве від вас око.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, жінки з якими іменами відчайдушні маніпуляторки.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що партнер намагається вами маніпулювати.

психологія поради емоції маніпуляція спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації