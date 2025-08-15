Як зрозуміти, що ви не подобаєтесь людині — навіть якщо вона не каже цього

Жінки спілкуються. Фото: Freepik

Нерідко люди бувають нещирими й приховують свою справжню думку про вас. Зрозуміти, що ви дратуєте людину, можна за мовою тіла. Психологи зазначають, що мало хто звертає увагу на це під час спілкування, але саме жести можуть показати справжнє ставлення людини до вас.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Ознаки того, що ви дратуєте людину

Як підкреслюють фахівці, людина не може завжди контролювати власні рухи та вирази обличчя. Міміка, жести та пози говорять набагато більше, ніж слова. Саме тому, знаючи мову тіла, можна зловити співбесідника на нещирості та брехні.

Люди, які вміють читати мову тіла, уникають непотрібних розчарувань. Вони не довіряють словам сліпо, а звертають увагу на непомітні іншим деталі. З такими особистостями неможливо зіграти в маніпулятивну гру чи обвести їх навколо пальця.

Неприязні стосунки між подругами. Фото: Freepik

Психологи виділяють такі ознаки того, що людина вас недолюблює, навіть якщо вона про це мовчить:

в неї змінюється вираз обличчя, коли вона вас бачить — ніби все опускається;

співрозмовник постійно та мимоволі стискає губи;

в людини злегка морщиться одна сторона носа, ніби вона відчуває неприємний запах;

співрозмовник не повертається до вас повністю, а тримається трохи осторонь;

коли ви щось пропонуєте, людина закочує очі або торкається пальцями підборіддя.

Дехто може подумати, що це просто випадкові жести, але вони дійсно мають значення. Адже така поведінка неусвідомлена, а значить є найправдивішим індикатором, який розкаже істину про ставлення до вас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що чоловік насправді вас обманює.

Також ми розповідали про те, яку роль у спілкуванні насправді відіграють емодзі.