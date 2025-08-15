Видео
Вы не нравитесь человеку — признаки, которые на это укажут

Вы не нравитесь человеку — признаки, которые на это укажут

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 06:33
Как понять, что вы не нравитесь человеку — даже если он не говорит этого
Женщины общаются. Фото: Freepik
Признаки того, что вы раздражаете человека

Нередко люди бывают неискренними и скрывают свое истинное мнение о вас. Понять, что вы раздражаете человека, можно по языку тела. Психологи отмечают, что мало кто обращает внимание на это во время общения, но именно жесты могут показать истинное отношение человека к вам.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Признаки того, что вы раздражаете человека

Как подчеркивают специалисты, человек не может всегда контролировать собственные движения и выражения лица. Мимика, жесты и позы говорят гораздо больше, чем слова. Именно поэтому, зная язык тела, можно поймать собеседника на неискренности и лжи.

Люди, которые умеют читать язык тела, избегают ненужных разочарований. Они не доверяют словам слепо, а обращают внимание на незаметные другим детали. С такими личностями невозможно сыграть в манипулятивную игру или обвести их вокруг пальца.

Ознаки, які вказують на погане ставлення до вас
Неприязненные отношения между подругами. Фото: Freepik

Психологи выделяют следующие признаки того, что человек вас недолюбливает, даже если он об этом молчит:

  • у него меняется выражение лица, когда он вас видит — будто все опускается;
  • собеседник постоянно и невольно сжимает губы;
  • у человека слегка морщится одна сторона носа, будто он чувствует неприятный запах;
  • собеседник не поворачивается к вам полностью, а держится немного в стороне;
  • когда вы что-то предлагаете, человек закатывает глаза или касается пальцами подбородка.

Некоторые могут подумать, что это просто случайные жесты, но они действительно имеют значение. Ведь такое поведение неосознанное, а значит является самым правдивым индикатором, который расскажет истину об отношении к вам.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что мужчина на самом деле вас обманывает.

Также мы рассказывали о том, какую роль в общении на самом деле играют эмодзи.

психология советы слова признаки общение
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
