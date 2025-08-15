Как понять, что вы не нравитесь человеку — даже если он не говорит этого

Женщины общаются. Фото: Freepik

Нередко люди бывают неискренними и скрывают свое истинное мнение о вас. Понять, что вы раздражаете человека, можно по языку тела. Психологи отмечают, что мало кто обращает внимание на это во время общения, но именно жесты могут показать истинное отношение человека к вам.

Признаки того, что вы раздражаете человека

Как подчеркивают специалисты, человек не может всегда контролировать собственные движения и выражения лица. Мимика, жесты и позы говорят гораздо больше, чем слова. Именно поэтому, зная язык тела, можно поймать собеседника на неискренности и лжи.

Люди, которые умеют читать язык тела, избегают ненужных разочарований. Они не доверяют словам слепо, а обращают внимание на незаметные другим детали. С такими личностями невозможно сыграть в манипулятивную игру или обвести их вокруг пальца.

Психологи выделяют следующие признаки того, что человек вас недолюбливает, даже если он об этом молчит:

у него меняется выражение лица, когда он вас видит — будто все опускается;

собеседник постоянно и невольно сжимает губы;

у человека слегка морщится одна сторона носа, будто он чувствует неприятный запах;

собеседник не поворачивается к вам полностью, а держится немного в стороне;

когда вы что-то предлагаете, человек закатывает глаза или касается пальцами подбородка.

Некоторые могут подумать, что это просто случайные жесты, но они действительно имеют значение. Ведь такое поведение неосознанное, а значит является самым правдивым индикатором, который расскажет истину об отношении к вам.

