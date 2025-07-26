Чи варто використовувати емодзі в спілкуванні онлайн — яка їхня роль

Дівчина листується. Фото: Freepik

Смайлики давно стали елементом спілкування в соцмережах, без якого важко уявити листування. Як показало нове дослідження, емодзі дійсно можуть зробити спілкування більш чуйним та довірливим.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама

Читайте також:

Справжній вплив емодзі на спілкування

Американський вчений Ин Ху провів дослідження, аби з'ясувати справжню роль смайликів у листуванні. Експеримент передбачав, що 260 людей мали прочитати два набори з 15 текстових повідомлень. Вони були однаковими, але одні повідомлення доповнювали емодзі, а інші — ні. Учасники оцінили, наскільки чуйним і приємним їм здавався співрозмовник.

Дівчина тримає телефон в руках. Фото: Pexels

Як з'ясувалося, використання емодзі в листуванні дійсно впливає на сприйняття інформації. Зокрема, тексти зі смайликами здаються емоційнішими та теплішими. Учасники дослідження заявили, що повідомлення з емодзі здавались їм привітнішими.

Ин Ху зазначив, що смайлики показують емоційну залученість співрозмовника. Вони також демонструють прояв поваги й зацікавленості. Відтак, такі "підказки" є дуже важливими в спілкуванні онлайн. Адже так співрозмовник може побачити ваші справжні емоції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази відштовхнуть від вас людей.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку просто ненавидять говорити телефоном.