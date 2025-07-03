Три знаки Зодіаку просто ненавидять одну річ — ось про що йдеться

Дівчина тримає телефон в руках. Фото: Freepik

Три знаки Зодіаку найбільше ненавидять одну спільну річ — розмови телефоном. Для них цей процес просто нестерпний.

Про це пише ТСН.

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Козеріг

Представники цього знаку Зодіаку переконані, що телефон лише заважає роботі, тому не витрачають на нього час. Вони можуть ігнорувати дзвінки та довго не відповідати на них. Навіть якщо Козеріг й розмовляє телефоном, то це відбувається дуже швидко й коротко.

Дівчина тримає телефон. Фото: Freepik

Риби

Цей знак Зодіаку часто відмовляється від розмов телефоном, особливо коли йдеться про стосунки. Вони віддають перевагу живому спілкуванню та вважають, що лише так можна передати справжні емоції та почуття. Риби розмовляють телефоном лише при крайній потребі.

Близнюки

Телефонні дзвінки дуже дратують представників цього знаку Зодіаку, адже вони вважають, що це завжди невчасно. Зрештою розмова з ними виходить дуже короткою та лаконічною. Близнюки краще витратять час на щось, на їхню думку, корисніше.

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