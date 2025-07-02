Найхитріші знаки Зодіаку — вони все зроблять, аби досягнути бажаного

Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Деякі люди завжди знаходять вихід з будь-якої ситуації. Вони знають, що і як треба зробити, аби домогтися свого. Є три знаки Зодіаку, представники яких перехитрять будь-кого.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Близнюки

Ці люди дуже швидко міркують та можуть знайти вихід практично з будь-якої ситуації. На перший погляд, вони мають легкий характер, з ними завжди цікаво та приємно спілкуватись, однак, насправді Близнюки завжди прораховують свої кроки та використовують інших людей для своєї користі. Цей знак Зодіаку може уникати проблем ще до того, як вони появляться.

Красива дівчина. Фото: Freepik

Терези

Існує думка про те, що Терези довго коливаються, приймаючи рішення. Однак насправді вони прораховують все далеко наперед. Терези швидко все розуміють та роблять так, як їм буде вигідно. Цей знак Зодіаку тонко помічає всі моменти та вміє грати на почуттях інших. Такі люди обернуть все так, як їм потрібно.

Водолій

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, можуть бути дуже хитрими. Вони вміють скидати свої проблеми на тих, хто допоможе розібратись з ними. Їхній злегка безтурботний характер допомагає встояти там, де інші можуть впадати в істерику. Їхня хитрість часто проявляється у стратегічному баченні ситуації. Вони звикли загрібати жар чужими руками.

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