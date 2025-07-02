Самые хитрые знаки Зодиака — они все сделают, чтобы достичь желаемого

Девушка улыбается. Фото: Freepik

Некоторые люди всегда находят выход из любой ситуации. Они знают, что и как надо сделать, чтобы добиться своего. Есть три знака Зодиака, представители которых перехитрят любого.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Близнецы

Эти люди очень быстро соображают и могут найти выход практически из любой ситуации. На первый взгляд, они имеют легкий характер, с ними всегда интересно и приятно общаться, однако, на самом деле Близнецы всегда просчитывают свои шаги и используют других людей для своей пользы. Этот знак Зодиака может избегать проблем еще до того, как они появятся.

Красивая девушка. Фото: Freepik

Весы

Бытует мнение о том, что Весы долго колеблются, принимая решение. Однако на самом деле они просчитывают все далеко наперед. Весы быстро все понимают и делают так, как им будет выгодно. Этот знак Зодиака тонко замечает все моменты и умеет играть на чувствах других. Такие люди обернут все так, как им нужно.

Водолей

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, могут быть очень хитрыми. Они умеют сбрасывать свои проблемы на тех, кто поможет разобраться с ними. Их слегка беззаботный характер помогает устоять там, где другие могут впадать в истерику. Их хитрость часто проявляется в стратегическом видении ситуации. Они привыкли загребать жар чужими руками.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака обречены на одиночество.

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