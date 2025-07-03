Три знака Зодиака просто ненавидят одну вещь — вот о чем идет речь

Девушка держит телефон в руках. Фото: Freepik

Три знака Зодиака больше всего ненавидят одну общую вещь — разговоры по телефону. Для них этот процесс просто невыносим.

Об этом пишет ТСН.

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Козерог

Представители этого знака Зодиака убеждены, что телефон только мешает работе, поэтому не тратят на него время. Они могут игнорировать звонки и долго не отвечать на них. Даже если Козерог и разговаривает по телефону, то это происходит очень быстро и коротко.

Девушка держит телефон. Фото: Freepik

Рыбы

Этот знак Зодиака часто отказывается от разговоров по телефону, особенно когда речь идет об отношениях. Они предпочитают живое общение и считают, что только так можно передать настоящие эмоции и чувства. Рыбы разговаривают по телефону только при крайней необходимости.

Близнецы

Телефонные звонки очень раздражают представителей этого знака Зодиака, ведь они считают, что это всегда не вовремя. В конце концов разговор с ними получается очень коротким и лаконичным. Близнецы лучше потратят время на что-то, по их мнению, более полезное.

Напомним, ранее мы писали о том, какой знак Зодиака манипулирует всеми вокруг.

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