Стоит ли использовать эмодзи в общении онлайн — какова их роль

Девушка переписывается. Фото: Freepik

Смайлики давно стали элементом общения в соцсетях, без которого трудно представить переписку. Как показало новое исследование, эмодзи действительно могут сделать общение более отзывчивым и доверительным.

Об этом пишет Ukr.Media.

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Настоящее влияние эмодзи на общение

Американский ученый Ын Ху провел исследование, чтобы выяснить истинную роль смайликов в переписке. Эксперимент предусматривал, что 260 человек должны были прочитать два набора из 15 текстовых сообщений. Они были одинаковыми, но одни сообщения дополняли эмодзи, а другие — нет. Участники оценили, насколько отзывчивым и приятным им казался собеседник.

Девушка держит телефон в руках. Фото: Pexels

Как выяснилось, использование эмодзи в переписке действительно влияет на восприятие информации. В частности, тексты со смайликами кажутся более эмоциональными и теплыми. Участники исследования заявили, что сообщения с эмодзи казались им приветливыми.

Ын Ху отметил, что смайлики показывают эмоциональную вовлеченность собеседника. Они также демонстрируют проявление уважения и заинтересованности. Следовательно, такие "подсказки" очень важны в общении онлайн. Ведь так собеседник может увидеть ваши настоящие эмоции.

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