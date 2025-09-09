Найгірша риса у партнері — що це та чому вона може зруйнувати все

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Американська психотерапевтка Емі Морін назвала найголовніший сигнал того, що стосунки не варто продовжувати. Йдеться про одну рису характеру партнера, яка рано чи пізно знищить кохання та зіпсує все.

Про це пише CNBC Make It.

Реклама

Читайте також:

Найгірша риса характеру партнера

Як зазначає авторка книги "13 речей, яких не роблять психічно сильні пари", найгірша риса, що може бути в партнера — відсутність емпатії. Через це він може применшувати почуття другої половинки. Крім того, часто такі партнери бувають безсердечними, холоднокровними та навіть нарцисичними.

"Вони можуть применшувати ваші почуття або ігнорувати їх. Казатимуть, що ви просто драматизуєте чи що не варто так засмучуватися через дрібницю", — каже Морін.

Чоловік обіймає жінку. Фото: Freepik

Партнер, якому бракує емпатії, буде звинувачувати другу половинку у тому, як розгортається ситуація. Такі люди також дуже егоцентричні й стосунки з ними можуть бути виснажливими та задушливими.

"Вони думають лише про те, чого хочуть самі. Такі люди не хочуть розуміти, як їхня поведінка впливає на вас або на будь-кого навколо них", — пояснює психологиня.

Морін додає, що відсутність емпатії у партнера є найголовнішим "червоним прапорцем". З такою другою половинкою не вдасться побудувати здорові стосунки, адже ваші потреби та бажання завжди будуть на другому місці. Такий партнер не зважатиме ні на що крім себе, тож відчувати себе щасливою людиною поруч з ним точно не вдасться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якими типами чоловіків краще не будувати стосунки. Це занадто токсичні особистості.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що чоловік буде кохати вас понад усе. На це вкажуть кілька головних ознак.