Головна Психологія Стосунки приречені — яка одна риса партнера зруйнує кохання

Стосунки приречені — яка одна риса партнера зруйнує кохання

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 17:50
Найгірша риса у партнері — що це та чому вона може зруйнувати все
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik
Ключові моменти Найгірша риса характеру партнера

Американська психотерапевтка Емі Морін назвала найголовніший сигнал того, що стосунки не варто продовжувати. Йдеться про одну рису характеру партнера, яка рано чи пізно знищить кохання та зіпсує все.

Про це пише CNBC Make It.

Найгірша риса характеру партнера

Як зазначає авторка книги "13 речей, яких не роблять психічно сильні пари", найгірша риса, що може бути в партнера — відсутність емпатії. Через це він може применшувати почуття другої половинки. Крім того, часто такі партнери бувають безсердечними, холоднокровними та навіть нарцисичними. 

"Вони можуть применшувати ваші почуття або ігнорувати їх. Казатимуть, що ви просто драматизуєте чи що не варто так засмучуватися через дрібницю", — каже Морін.

Яка риса характеру може зіпсувати стосунки
Чоловік обіймає жінку. Фото: Freepik

Партнер, якому бракує емпатії, буде звинувачувати другу половинку у тому, як розгортається ситуація. Такі люди також дуже егоцентричні й стосунки з ними можуть бути виснажливими та задушливими.

"Вони думають лише про те, чого хочуть самі. Такі люди не хочуть розуміти, як їхня поведінка впливає на вас або на будь-кого навколо них", — пояснює психологиня.

Морін додає, що відсутність емпатії у партнера є найголовнішим "червоним прапорцем". З такою другою половинкою не вдасться побудувати здорові стосунки, адже ваші потреби та бажання завжди будуть на другому місці. Такий партнер не зважатиме ні на що крім себе, тож відчувати себе щасливою людиною поруч з ним точно не вдасться.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
