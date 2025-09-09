Худшая черта в партнере — что это и почему она может разрушить все

Отношения обречены — какая одна черта партнера разрушит любовь
Американский психотерапевт Эми Морин назвала самый главный сигнал того, что отношения не стоит продолжать. Речь идет об одной черте характера партнера, которая рано или поздно уничтожит любовь и испортит все.
Худшая черта характера партнера
Как отмечает автор книги "13 вещей, которых не делают психически сильные пары", худшая черта, которая может быть у партнера — отсутствие эмпатии. Из-за этого он может преуменьшать чувства второй половинки. Кроме того, часто такие партнёры бывают бессердечными, хладнокровными и даже нарциссическими.
"Они могут преуменьшать ваши чувства или игнорировать их. Будут говорить, что вы просто драматизируете или что не стоит так расстраиваться по пустякам", — говорит Морин.
Партнер, которому не хватает эмпатии, будет обвинять вторую половинку в том, как разворачивается ситуация. Такие люди также очень эгоцентричны и отношения с ними могут быть изнурительными и удушающими.
"Они думают только о том, чего хотят сами. Такие люди не хотят понимать, как их поведение влияет на вас или на кого-либо вокруг них", — объясняет психолог.
Морин добавляет, что отсутствие эмпатии у партнера является самым главным "красным флажком". С такой второй половинкой не удастся построить здоровые отношения, ведь ваши потребности и желания всегда будут на втором месте. Такой партнер не будет учитывать ни на что кроме себя, поэтому чувствовать себя счастливым человеком рядом с ним точно не удастся.
