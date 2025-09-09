Худшая черта в партнере — что это и почему она может разрушить все

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Американский психотерапевт Эми Морин назвала самый главный сигнал того, что отношения не стоит продолжать. Речь идет об одной черте характера партнера, которая рано или поздно уничтожит любовь и испортит все.

Об этом пишет CNBC Make It.

Худшая черта характера партнера

Как отмечает автор книги "13 вещей, которых не делают психически сильные пары", худшая черта, которая может быть у партнера — отсутствие эмпатии. Из-за этого он может преуменьшать чувства второй половинки. Кроме того, часто такие партнёры бывают бессердечными, хладнокровными и даже нарциссическими.

"Они могут преуменьшать ваши чувства или игнорировать их. Будут говорить, что вы просто драматизируете или что не стоит так расстраиваться по пустякам", — говорит Морин.



Партнер, которому не хватает эмпатии, будет обвинять вторую половинку в том, как разворачивается ситуация. Такие люди также очень эгоцентричны и отношения с ними могут быть изнурительными и удушающими.

"Они думают только о том, чего хотят сами. Такие люди не хотят понимать, как их поведение влияет на вас или на кого-либо вокруг них", — объясняет психолог.

Морин добавляет, что отсутствие эмпатии у партнера является самым главным "красным флажком". С такой второй половинкой не удастся построить здоровые отношения, ведь ваши потребности и желания всегда будут на втором месте. Такой партнер не будет учитывать ни на что кроме себя, поэтому чувствовать себя счастливым человеком рядом с ним точно не удастся.

