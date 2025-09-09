Видео
Главная Психология Отношения обречены — какая одна черта партнера разрушит любовь

Отношения обречены — какая одна черта партнера разрушит любовь

Дата публикации 9 сентября 2025 17:50
Худшая черта в партнере — что это и почему она может разрушить все
Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik
Ключевые моменты Худшая черта характера партнера

Американский психотерапевт Эми Морин назвала самый главный сигнал того, что отношения не стоит продолжать. Речь идет об одной черте характера партнера, которая рано или поздно уничтожит любовь и испортит все.

Об этом пишет CNBC Make It.

Читайте также:

Худшая черта характера партнера

Как отмечает автор книги "13 вещей, которых не делают психически сильные пары", худшая черта, которая может быть у партнера — отсутствие эмпатии. Из-за этого он может преуменьшать чувства второй половинки. Кроме того, часто такие партнёры бывают бессердечными, хладнокровными и даже нарциссическими.

"Они могут преуменьшать ваши чувства или игнорировать их. Будут говорить, что вы просто драматизируете или что не стоит так расстраиваться по пустякам", — говорит Морин.

Яка риса характеру може зіпсувати стосунки
Мужчина обнимает женщину. Фото: Freepik

Партнер, которому не хватает эмпатии, будет обвинять вторую половинку в том, как разворачивается ситуация. Такие люди также очень эгоцентричны и отношения с ними могут быть изнурительными и удушающими.

"Они думают только о том, чего хотят сами. Такие люди не хотят понимать, как их поведение влияет на вас или на кого-либо вокруг них", — объясняет психолог.

Морин добавляет, что отсутствие эмпатии у партнера является самым главным "красным флажком". С такой второй половинкой не удастся построить здоровые отношения, ведь ваши потребности и желания всегда будут на втором месте. Такой партнер не будет учитывать ни на что кроме себя, поэтому чувствовать себя счастливым человеком рядом с ним точно не удастся.

Напомним, ранее мы писали о том, с какими типами мужчин лучше не строить отношения. Это слишком токсичные личности.

Также мы рассказывали о том, как понять, что мужчина будет любить вас больше всего. На это укажут несколько главных признаков.

психология советы любовь отношения токсичные отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
