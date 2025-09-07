С какими типами мужчин не стоит строить отношения — разрушат жизнь

Женщина закрыла уши из-за ссоры с мужем. Фото: Freepik

Некоторые мужчины могут в прямом смысле испортить жизнь женщине. Они способны разрушить ее самооценку, навязать комплексы и заставить решать самостоятельно все проблемы. Психологи отмечают, что существует пять типов мужчин, которых лучше обходить стороной.

Типы мужчин, с которыми не будет счастья

С низкой самооценкой

Такой партнер будет постоянно сдерживать женщину и унижать ее. Он может быть слишком ревнивым и нуждаться в постоянном одобрении. Для него такое поведение — это способ самоутвердиться.

Партнер, который постоянно унижает

С таким мужчиной женщина точно не будет счастливой. При этом не важно, как именно он проявляет неуважение — прямо или завуалировано под саркастические шутки. Это форма эмоционального насилия, которая медленно, но уверенно разрушает самооценку партнерши.

Женщина плачет из-за ссоры с мужем. Фото: Freepik

Не чувствует границ

Мужчина, который постоянно пересекает личные границы, не сделает женщину счастливой. Это может проявляться в постоянном мониторинге телефона или игнорировании желания партнерши побыть наедине. В конечном итоге это принесет женщине лишь чувство искреннего неуважения к себе.

Мужчина, который не может устоять перед развлечениями

Брак с человеком, который на самом деле к нему еще не готов, только разочарует. Незрелый мужчина, стремящийся к постоянным развлечениям и не желающий брать на себя ответственность, вряд ли сделает женщину счастливой.

Партнер-эгоист

Если мужчина думает только о себе, не стоит связывать с ним жизнь. Женщина для такого партнера — это лишь удобный вариант дамы, которая сделает все необходимое и не будет задавать лишних вопросов.

