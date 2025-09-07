Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Не связывайте с ними жизнь — типы самых токсичных мужчин

Не связывайте с ними жизнь — типы самых токсичных мужчин

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 17:50
С какими типами мужчин не стоит строить отношения — разрушат жизнь
Женщина закрыла уши из-за ссоры с мужем. Фото: Freepik
Ключевые моменты Типы мужчин, с которыми не будет счастья

Некоторые мужчины могут в прямом смысле испортить жизнь женщине. Они способны разрушить ее самооценку, навязать комплексы и заставить решать самостоятельно все проблемы. Психологи отмечают, что существует пять типов мужчин, которых лучше обходить стороной.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама
Читайте также:

Типы мужчин, с которыми не будет счастья

С низкой самооценкой

Такой партнер будет постоянно сдерживать женщину и унижать ее. Он может быть слишком ревнивым и нуждаться в постоянном одобрении. Для него такое поведение — это способ самоутвердиться.

Партнер, который постоянно унижает

С таким мужчиной женщина точно не будет счастливой. При этом не важно, как именно он проявляет неуважение — прямо или завуалировано под саркастические шутки. Это форма эмоционального насилия, которая медленно, но уверенно разрушает самооценку партнерши.

Які типи чоловіків зіпсують життя
Женщина плачет из-за ссоры с мужем. Фото: Freepik

Не чувствует границ

Мужчина, который постоянно пересекает личные границы, не сделает женщину счастливой. Это может проявляться в постоянном мониторинге телефона или игнорировании желания партнерши побыть наедине. В конечном итоге это принесет женщине лишь чувство искреннего неуважения к себе.

Мужчина, который не может устоять перед развлечениями

Брак с человеком, который на самом деле к нему еще не готов, только разочарует. Незрелый мужчина, стремящийся к постоянным развлечениям и не желающий брать на себя ответственность, вряд ли сделает женщину счастливой.

Партнер-эгоист

Если мужчина думает только о себе, не стоит связывать с ним жизнь. Женщина для такого партнера — это лишь удобный вариант дамы, которая сделает все необходимое и не будет задавать лишних вопросов.

Напомним, ранее мы писали о том, почему некоторым мужчинам так сложно найти любовь. Есть несколько причин, которые мешают построить отношения.

Также мы рассказывали о том, что указывает на серьезные намерения мужчины. С таким удастся построить счастливые отношения.

психология советы любовь мужчины отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации