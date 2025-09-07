Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Не пов'язуйте з ними життя — типи найтоксичніших чоловіків

Не пов'язуйте з ними життя — типи найтоксичніших чоловіків

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 17:50
З якими типами чоловіків не варто будувати стосунки — зруйнують життя
Жінка закрила вуха через сварку з чоловіком. Фото: Freepik
Ключові моменти Типи чоловіків, з якими не буде щастя

Деякі чоловіки можуть в прямому сенсі зіпсувати життя жінці. Вони здатні зруйнувати її самооцінку, нав'язати комплекси та змусити розв'язувати самотужки всі проблеми. Психологи зазначають, що існує п'ять типів чоловіків, яких краще обходити стороною.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Типи чоловіків, з якими не буде щастя

З низькою самооцінкою

Такий партнер буде постійно стримувати жінку та принижувати її. Він може бути занадто ревнивим та потребувати постійного схвалення. Для нього така поведінка — це спосіб самоствердитися.

Партнер, що постійно принижує

З таким чоловіком жінка точно не буде щасливою. При цьому не важливо, як саме він виявляє неповагу — прямо чи завуальовано під саркастичні жарти. Це форма емоційного насильства, яка повільно, але впевнено руйнує самооцінку партнерки.

Які типи чоловіків зіпсують життя
Жінка плаче через сварку з чоловіком. Фото: Freepik

Не відчуває кордонів

Чоловік, який постійно перетинає особисті кордони, не зробить жінку щасливою. Це може проявлятись у постійному моніторингу телефону чи ігноруванні бажання партнерки побути наодинці. В кінцевому підсумку це принесе жінці лише почуття щирої неповаги до себе.

Чоловік, що не можуть встояти перед розвагами

Шлюб з людиною, яка насправді до нього ще не готова, тільки розчарує. Незрілий чоловік, що прагне постійних розваг та не бажає брати на себе відповідальність, навряд чи зробить жінку щасливою.

Партнер-егоїст

Якщо чоловік думає тільки про себе, не варто пов'язувати з ним життя. Жінка для такого партнера — це лише зручний варіант дами, яка зробить все необхідне та не буде ставити зайвих питань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому деяким чоловікам так складно знайти кохання. Є кілька причин, які заважають побудувати стосунки.

Також ми розповідали про те, що вказує на серйозні наміри чоловіка. З таким вдасться побудувати щасливі стосунки.

психологія поради кохання чоловіки стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації