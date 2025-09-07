З якими типами чоловіків не варто будувати стосунки — зруйнують життя

Жінка закрила вуха через сварку з чоловіком. Фото: Freepik

Деякі чоловіки можуть в прямому сенсі зіпсувати життя жінці. Вони здатні зруйнувати її самооцінку, нав'язати комплекси та змусити розв'язувати самотужки всі проблеми. Психологи зазначають, що існує п'ять типів чоловіків, яких краще обходити стороною.

Типи чоловіків, з якими не буде щастя

З низькою самооцінкою

Такий партнер буде постійно стримувати жінку та принижувати її. Він може бути занадто ревнивим та потребувати постійного схвалення. Для нього така поведінка — це спосіб самоствердитися.

Партнер, що постійно принижує

З таким чоловіком жінка точно не буде щасливою. При цьому не важливо, як саме він виявляє неповагу — прямо чи завуальовано під саркастичні жарти. Це форма емоційного насильства, яка повільно, але впевнено руйнує самооцінку партнерки.

Жінка плаче через сварку з чоловіком. Фото: Freepik

Не відчуває кордонів

Чоловік, який постійно перетинає особисті кордони, не зробить жінку щасливою. Це може проявлятись у постійному моніторингу телефону чи ігноруванні бажання партнерки побути наодинці. В кінцевому підсумку це принесе жінці лише почуття щирої неповаги до себе.

Чоловік, що не можуть встояти перед розвагами

Шлюб з людиною, яка насправді до нього ще не готова, тільки розчарує. Незрілий чоловік, що прагне постійних розваг та не бажає брати на себе відповідальність, навряд чи зробить жінку щасливою.

Партнер-егоїст

Якщо чоловік думає тільки про себе, не варто пов'язувати з ним життя. Жінка для такого партнера — це лише зручний варіант дами, яка зробить все необхідне та не буде ставити зайвих питань.

