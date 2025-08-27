Імена найбільш егоїстичних чоловіків — поруч з ними можна лише мріяти про щастя

Чоловік на вулиці. Фото: Pexels

Деякі чоловіки — справжні егоїсти. Побудувати щасливі стосунки з ними практично не можливо. Часто такі чоловіки розглядають жінку лише як зручну партнерку, що "повинна" робити все, аби їм було комфортно. Вони не враховують побажань дівчини та навіть не намагаються зробити їм приємно.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Імена чоловіків-егоїстів

Владислав

Такі партнери у стосунках піклуються лише про себе. Вони занадто самозакохані та вважають всі свої ідеї геніальними. Через це такі чоловіки часто ризикують та чинять дурниці. Якщо їм щось спаде на думку, вони зроблять це, навіть якщо жінка буде проти.

Євгеній

Такі чоловіки від природи — егоїсти та хитруни. У стосунках вони добре знають, як маніпулювати жінкою. Через свою самозакоханість Євгеній рідко коли прислухається до бажань партнерки та вважає свої потреби важливішими за все. Він може намагатись перелаштувати жінку повністю під себе: змінити коло спілкування, вплинути на смаки та бажання.

Самозакоханий чоловік. Фото: Pexels

Денис

Покровителем чоловіків з таким іменем є знак Телець. Саме він й наділяє їх нестерпним егоїзмом. Денис завжди вважає, що він правий. Довести протилежно, навіть коли це правда, практично неможливо. Це непохитні особистості, які прагнуть усіма командувати.

Олег

У стосунках з таким чоловіком буде дуже не просто. Вони вважають що є єдина правильна думка, і вона їхня. Такі чоловіки часто пригнічують партнерок та прагнуть у всьому домінувати. При цьому відповідальність вони часто перекладають на жінку.

