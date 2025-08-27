Имена самых эгоистичных мужчин — рядом с ними можно лишь мечтать о счастье

Мужчина на улице. Фото: Pexels

Некоторые мужчины — настоящие эгоисты. Построить счастливые отношения с ними практически невозможно. Часто такие мужчины рассматривают женщину только как удобную партнершу, которая "должна" делать все, чтобы им было комфортно. Они не учитывают пожеланий девушки и даже не пытаются сделать им приятно.

Имена мужчин-эгоистов

Владислав

Такие партнеры в отношениях заботятся только о себе. Они слишком самовлюбленные и считают все свои идеи гениальными. Поэтому такие мужчины часто рискуют и делают глупости. Если им что-то придет в голову, они сделают это, даже если женщина будет против.

Евгений

Такие мужчины от природы — эгоисты и хитрецы. В отношениях они хорошо знают, как манипулировать женщиной. Из-за своего самовлюбленности Евгений редко когда прислушивается к желаниям партнерши и считает свои потребности важнее всего. Он может пытаться перестроить женщину полностью под себя: изменить круг общения, повлиять на вкусы и желания.

Самовлюбленный мужчина. Фото: Pexels

Денис

Покровителем мужчин с таким именем является знак Телец. Именно он и наделяет их невыносимым эгоизмом. Денис всегда считает, что он прав. Доказать обратное, даже если это правда, практически невозможно. Это непоколебимые личности, которые стремятся всеми командовать.

Олег

В отношениях с таким мужчиной будет очень не просто. Они считают что есть единственно правильное мнение, и оно их. Такие мужчины часто подавляют партнерш и стремятся во всем доминировать. При этом ответственность они часто перекладывают на женщину.

