Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Прихований секрет щасливих стосунків — вся справа у знайомстві

Прихований секрет щасливих стосунків — вся справа у знайомстві

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 17:09
Секрет щасливих стосунків розкрито — ось в чому він полягає
Хлопець цілує дівчину. Фото: Pexels
Ключові моменти Що робить стосунки щасливими

Науковці вирішили розкрити секрет щасливих стосунків. Для цього опитали понад 10 тисяч дорослих у 50 країнах світу. Результати здивували та несподівано вказали на те, що задоволеність стосунками напряму залежить від знайомства.

Про це пише PsyPost.

Реклама
Читайте також:

Що робить стосунки щасливими

Як з'ясували науковці, люди, що познайомилися у реальному житті, а не онлайн, більш щасливі у стосунках. Відтак виявляється, що спосіб знайомства напряму може впливати на задоволеність стосунками. Серед опитаних пар ті, хто познайомився особисто, заявили про більшу близькість та пристрасть. Такий результат виявився стабільним для більшості країн. 

Психологи пояснюють це кількома причинами. Перша з них — люди, які знайомляться через спільних друзів чи роботу, часто мають схожі цінності. Через це вони краще розуміють одне одного. Крім того, онлайн платформи дають ілюзію надмірного вибору й постійно здається, що міг бути хтось кращий. Відтак незадоволеність партнером зростає.

В чому полягає секрет щасливих стосунків
Закохана пара. Фото: Pexels

Також стосунки, що зародились онлайн, не такі щасливі через ілюзію, створену навколо профілю. Цифрові анкети жінок та чоловіків часто бувають прикрашені.  А от зіткнення з реальністю може зруйнувати геть усі очікування обох партнерів.

Однак автори дослідження наголошують, що вважати приреченими онлайн знайомства не варто. Така цифра — це просто тенденція. На практиці існує й багато пар, які зустрілися онлайн, але також будують міцні й щасливі стосунки. Все залежить, чи прислухаються та поважають партнери один одного.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловіки бояться сказати своїм дружинам. Це часто псує стосунки.

Також ми розповідали про те, яка одна риса характеру може зруйнувати стосунки. Про це мало хто знає.

психологія знайомства поради дослідження стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації