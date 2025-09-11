Секрет щасливих стосунків розкрито — ось в чому він полягає

Хлопець цілує дівчину. Фото: Pexels

Науковці вирішили розкрити секрет щасливих стосунків. Для цього опитали понад 10 тисяч дорослих у 50 країнах світу. Результати здивували та несподівано вказали на те, що задоволеність стосунками напряму залежить від знайомства.

Що робить стосунки щасливими

Як з'ясували науковці, люди, що познайомилися у реальному житті, а не онлайн, більш щасливі у стосунках. Відтак виявляється, що спосіб знайомства напряму може впливати на задоволеність стосунками. Серед опитаних пар ті, хто познайомився особисто, заявили про більшу близькість та пристрасть. Такий результат виявився стабільним для більшості країн.

Психологи пояснюють це кількома причинами. Перша з них — люди, які знайомляться через спільних друзів чи роботу, часто мають схожі цінності. Через це вони краще розуміють одне одного. Крім того, онлайн платформи дають ілюзію надмірного вибору й постійно здається, що міг бути хтось кращий. Відтак незадоволеність партнером зростає.

Також стосунки, що зародились онлайн, не такі щасливі через ілюзію, створену навколо профілю. Цифрові анкети жінок та чоловіків часто бувають прикрашені. А от зіткнення з реальністю може зруйнувати геть усі очікування обох партнерів.

Однак автори дослідження наголошують, що вважати приреченими онлайн знайомства не варто. Така цифра — це просто тенденція. На практиці існує й багато пар, які зустрілися онлайн, але також будують міцні й щасливі стосунки. Все залежить, чи прислухаються та поважають партнери один одного.

