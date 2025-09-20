Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Три речі, на яких тримаються здорові стосунки — про що йдеться

Три речі, на яких тримаються здорові стосунки — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 11:45
Як почати стосунки правильно — важливі поради від психологів
Закохана пара. Фото: Pexels

Нові стосунки — це можливість побудувати все з чистого аркуша. Психологи зазначають, що їх варто починати, дотримуючись трьох важливих правил. Саме це допоможе створити здоровий та щасливий союз.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Як правильно починати стосунки

Психологи зазначають, що у нових стосунках важливо не чекати на повороти долі, а брати відповідальність за своє життя у власні руки. Варто вибудовувати союз на трьох основних правилах:

Реклама
  • довіра;
  • взаєморозуміння;
  • гнучкість.

Саме ці три принципи працюють як міцний каркас, який тримає пару під час будь-яких негараздів. При цьому вони не є статичними, а вимагають постійної уваги та адаптації. Зокрема, довіра вибудовується не тільки на словах, а на щоденних маленьких діях. Це ж стосується й взаєморозуміння, адже воно виходить за рамки простих слів й охоплює здатність помічати сигнали та емоційні стани партнера. А от гнучкість — це не тільки про готовність йти на компроміси, але й здатність адаптуватися до різних ситуацій в житті та еволюції особистості кожного з партнерів.

Три правила для тих, хто починає стосунки
Хлопець та дівчина обіймаються. Фото: Pexels

Лише якщо активно будувати стосунки, а не чекати на те, що все складеться само собою, зростатиме відчуття впевненості у цьому союзі. Адже партнерство — це не тільки про те, аби разом розв'язувати проблеми. Це ще й про уміння підтримувати одне одного, радіти за перемоги та знати, що поруч є людина, яка завжди захистить.

Реклама

Лише якщо ці три головні цінності будуть збігатися, то кожен з партнерів відчує себе почутим. В такій атмосфері навіть найболючіші моменти стають шансом стати ближчими. Довіра між людьми росте, а вразливість перестає лякати, адже це стає лише мостом до ще більшої близькості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому між людьми стає все менше близькості. Науковці здивували результатами дослідження.

Також ми розповідали про те, у чому полягає секрет щасливих стосунків. Все починається ще зі знайомства.

психологія поради цікаві факти кохання стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації