Як почати стосунки правильно — важливі поради від психологів

Закохана пара. Фото: Pexels

Нові стосунки — це можливість побудувати все з чистого аркуша. Психологи зазначають, що їх варто починати, дотримуючись трьох важливих правил. Саме це допоможе створити здоровий та щасливий союз.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама

Читайте також:

Як правильно починати стосунки

Психологи зазначають, що у нових стосунках важливо не чекати на повороти долі, а брати відповідальність за своє життя у власні руки. Варто вибудовувати союз на трьох основних правилах:

Реклама

довіра;

взаєморозуміння;

гнучкість.

Саме ці три принципи працюють як міцний каркас, який тримає пару під час будь-яких негараздів. При цьому вони не є статичними, а вимагають постійної уваги та адаптації. Зокрема, довіра вибудовується не тільки на словах, а на щоденних маленьких діях. Це ж стосується й взаєморозуміння, адже воно виходить за рамки простих слів й охоплює здатність помічати сигнали та емоційні стани партнера. А от гнучкість — це не тільки про готовність йти на компроміси, але й здатність адаптуватися до різних ситуацій в житті та еволюції особистості кожного з партнерів.

Хлопець та дівчина обіймаються. Фото: Pexels

Лише якщо активно будувати стосунки, а не чекати на те, що все складеться само собою, зростатиме відчуття впевненості у цьому союзі. Адже партнерство — це не тільки про те, аби разом розв'язувати проблеми. Це ще й про уміння підтримувати одне одного, радіти за перемоги та знати, що поруч є людина, яка завжди захистить.

Реклама

Лише якщо ці три головні цінності будуть збігатися, то кожен з партнерів відчує себе почутим. В такій атмосфері навіть найболючіші моменти стають шансом стати ближчими. Довіра між людьми росте, а вразливість перестає лякати, адже це стає лише мостом до ще більшої близькості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому між людьми стає все менше близькості. Науковці здивували результатами дослідження.

Також ми розповідали про те, у чому полягає секрет щасливих стосунків. Все починається ще зі знайомства.