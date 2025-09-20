Видео
Главная Психология Жилье спасает от развода — почему пары в домах счастливее

Жилье спасает от развода — почему пары в домах счастливее

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 16:59
Почему пары в домах расходятся реже, чем в квартирах — неожиданный факт
Мужчина и женщина обнимаются. Фото: Pexels

Пары в частных домах расходятся реже, чем те, кто проживает в квартирах. Психологи отмечают, что есть несколько неочевидных факторов, которые влияют на это. Именно из-за этих вещей отношения пар в домах крепче и больше наполнены гармонией.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Как отмечают психологи, дело вовсе не в квадратных метрах. На самом деле дом побуждает партнеров к большему движению и совместным делам. Каждый из них имеет личное пространство и не создает чувство дискомфорта для партнера, когда тот стремится побыть наедине.

В маленькой квартире слышно каждый звук или движение. Поэтому в периоды напряжения любое поведение партнера может стать триггером. Тревожность усиливается и накапливается, а быт быстро превращается в поле битвы. Пара начинает соревноваться друг против друга вместо того, чтобы быть командой.

Чому пари в будинках розходяться рідше, ніж у квартирах
Влюбленная пара в саду. Фото: Pexels

Дом постоянно заставляет людей двигаться. Из-за физических нагрузок спадает и эмоциональное напряжение. К тому же общие дела объединяют партнеров. Они вместе ухаживают за садом, цветами или расчищают снег. Это повышает уровень дофамина и подкрепляет эмоциональную связь.

В квартире быт монотонный, иногда кажется, что день сливается в одну сплошную серую полосу. В доме же жизнь постоянно тянет пару на улицу. Свежий воздух снижает кортизол, успокаивает нервы и минимизирует ссоры. Дом — это не что-то магическое, что точно спасет отношения, однако это действительно хорошая среда для пар, которые стремятся жить в спокойствии и гармонии.

психология жилье дом интересные факты квартира
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
