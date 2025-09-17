Как организм реагирует на токсичные отношения — все серьезнее, чем вы думали

Чем грозят токсичные отношения — под ударом тело и здоровье
Токсичные отношения — это абсолютно разрушительная связь. Многие знают, как они влияют на психику и моральное состояние человека, однако редко когда негативный опыт в отношениях связывают с ухудшением здоровья. На самом же деле между этим есть прямая связь.
Об этом пишет Cosmopolitan.
Как токсичные отношения влияют на здоровье
О токсичных отношениях всегда предупреждают красные флажки, однако нередко их просто игнорируют. Кино, книги и соцсети часто показывают нездоровые отношения как нечто нормальное, путая страх со страстью, а боль с эмоциональностью. Именно поэтому иногда люди не замечают, что связь действительно становится разрушительной. К счастью, есть один надежный помощник, который точно об этом сообщит — ваше собственное тело. Оно все видит и не умеет врать. Главное, уметь к нему прислушиваться.
Женщины признаются, что в токсичных отношениях имели ряд проблем со здоровьем: постоянная тошнота, молочница, колебания веса, депрессия, тревожность и не только. Конечно, так тело может реагировать и на другие раздражители, однако исключать тот факт, что организм страдает из-за токсичных отношений, тоже нельзя.
"Ваше тело постоянно считывает, что происходит вокруг, включая отношения. И если вы в связи, где вы чувствуете опасность, нестабильность или эмоциональное истощение — нервная система дает ответ", — объясняет семейный терапевт Шерил Гроскопф.
Тело всегда предупреждает, что пора уйти из отношений. И для этого совсем не обязательно, чтобы ваш партнер был абьюзером или домашним тираном. Отношения могут быть просто недостаточно хорошими и этого уже хватит. Иногда партнер может быть не плохим, но связь все равно будет истощать.
При этом психологи отмечают, что проблемы со здоровьем не означают, что стоит немедленно разорвать отношения. Попробуйте честно поговорить с партнером и дать вашей паре немного больше пространства. Присмотритесь к тому, как вы чувствуете себя и только тогда принимайте решение.
