Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Главная Психология Чем грозят токсичные отношения — под ударом тело и здоровье

Чем грозят токсичные отношения — под ударом тело и здоровье

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 12:32
Как организм реагирует на токсичные отношения — все серьезнее, чем вы думали
Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Токсичные отношения — это абсолютно разрушительная связь. Многие знают, как они влияют на психику и моральное состояние человека, однако редко когда негативный опыт в отношениях связывают с ухудшением здоровья. На самом же деле между этим есть прямая связь.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

Как токсичные отношения влияют на здоровье

О токсичных отношениях всегда предупреждают красные флажки, однако нередко их просто игнорируют. Кино, книги и соцсети часто показывают нездоровые отношения как нечто нормальное, путая страх со страстью, а боль с эмоциональностью. Именно поэтому иногда люди не замечают, что связь действительно становится разрушительной. К счастью, есть один надежный помощник, который точно об этом сообщит — ваше собственное тело. Оно все видит и не умеет врать. Главное, уметь к нему прислушиваться.

Женщины признаются, что в токсичных отношениях имели ряд проблем со здоровьем: постоянная тошнота, молочница, колебания веса, депрессия, тревожность и не только. Конечно, так тело может реагировать и на другие раздражители, однако исключать тот факт, что организм страдает из-за токсичных отношений, тоже нельзя.

Як токсичні стосунки впливають на здоров'я
Девушка плачет из-за ссоры с мужем. Фото: Freepik

"Ваше тело постоянно считывает, что происходит вокруг, включая отношения. И если вы в связи, где вы чувствуете опасность, нестабильность или эмоциональное истощение — нервная система дает ответ", — объясняет семейный терапевт Шерил Гроскопф.

Тело всегда предупреждает, что пора уйти из отношений. И для этого совсем не обязательно, чтобы ваш партнер был абьюзером или домашним тираном. Отношения могут быть просто недостаточно хорошими и этого уже хватит. Иногда партнер может быть не плохим, но связь все равно будет истощать.

Як токсичні стосунки впливають на здоров'я
Плохие отношения между мужчиной и девушкой. Фото: Freepik

При этом психологи отмечают, что проблемы со здоровьем не означают, что стоит немедленно разорвать отношения. Попробуйте честно поговорить с партнером и дать вашей паре немного больше пространства. Присмотритесь к тому, как вы чувствуете себя и только тогда принимайте решение.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что в вашем окружении есть токсичные люди. Они разрушают психику.

Также мы рассказывали о том, как понять, что вы токсичный человек. На это укажут несколько признаков.

здоровье организм интересные факты отношения токсичные отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации