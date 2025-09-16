Какие люди разрушают ваше психическое здоровье — тревожные звоночки

Токсичное окружение — как понять, что вашу психику разрушают
Токсичные люди регулярно вредят вашему моральному состоянию. Они уничтожают психику своим негативным влиянием и часто делают это незаметно. Психологи отмечают, что есть несколько тревожных звоночков, которые укажут на такого человека рядом.
Об этом пишет Ukr.Media.
Признаки токсичного человека
Постоянно нарушает ваши границы
Личные границы имеют решающее значение для любых здоровых отношений, однако токсичные люди склонны игнорировать эти границы. Если подруга или друг постоянно вмешиваются в ваше личное пространство и пренебрегают вашими потребностями или просьбами, пора прекратить общение.
Не уважают ваше развитие и рост
Токсичные люди не могут переносить, когда кто-то развивается, учится новому и прогрессирует. Они постоянно унижают чужой успех и смеются над достижениями.
Берут всегда больше, чем дают
Здоровые отношения должны быть сбалансированными. В ответ на поддержку, понимание и заботу человек должен получать то же самое. Однако если этого не происходит, то дисбаланс может глубоко повлиять на ваше психическое здоровье.
Заставляет вас сомневаться в самооценке
Иногда знакомые могут пытаться уколоть вас и ударить по больному месту. Такое постоянное унижение, критика и обесценивание искажают человека в глазах самого себя. Это не о дружбе, а о токсичных отношениях, которые могут разрушить вашу самооценку.
Всегда в роли жертвы
Некоторые люди никогда не берут на себя ответственность, зато они постоянно играют роль жертвы. Они выставляют себя несчастными, чтобы вызвать сочувствие и манипулировать другими. Такое поведение психологически истощает окружающих.
