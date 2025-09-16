Видео
Главная Психология Токсичное окружение — как понять, что вашу психику разрушают

Токсичное окружение — как понять, что вашу психику разрушают

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:50
Какие люди разрушают ваше психическое здоровье — тревожные звоночки
Расстроенная девушка. Фото: Pexels
Ключевые моменты Признаки токсичного человека

Токсичные люди регулярно вредят вашему моральному состоянию. Они уничтожают психику своим негативным влиянием и часто делают это незаметно. Психологи отмечают, что есть несколько тревожных звоночков, которые укажут на такого человека рядом.

Об этом пишет Ukr.Media.

Читайте также:

Признаки токсичного человека

Постоянно нарушает ваши границы

Личные границы имеют решающее значение для любых здоровых отношений, однако токсичные люди склонны игнорировать эти границы. Если подруга или друг постоянно вмешиваются в ваше личное пространство и пренебрегают вашими потребностями или просьбами, пора прекратить общение.

Не уважают ваше развитие и рост

Токсичные люди не могут переносить, когда кто-то развивается, учится новому и прогрессирует. Они постоянно унижают чужой успех и смеются над достижениями.

Як зрозуміти, що поруч з вами токсичні люди
Токсичная подруга. Фото: Freepik

Берут всегда больше, чем дают

Здоровые отношения должны быть сбалансированными. В ответ на поддержку, понимание и заботу человек должен получать то же самое. Однако если этого не происходит, то дисбаланс может глубоко повлиять на ваше психическое здоровье.

Заставляет вас сомневаться в самооценке

Иногда знакомые могут пытаться уколоть вас и ударить по больному месту. Такое постоянное унижение, критика и обесценивание искажают человека в глазах самого себя. Это не о дружбе, а о токсичных отношениях, которые могут разрушить вашу самооценку.

Як зрозуміти, що поруч з вами токсичні люди
Девушка завидует подруге. Фото: Freepik

Всегда в роли жертвы

Некоторые люди никогда не берут на себя ответственность, зато они постоянно играют роль жертвы. Они выставляют себя несчастными, чтобы вызвать сочувствие и манипулировать другими. Такое поведение психологически истощает окружающих.

Напомним, ранее мы писали о типах токсичных друзей, с которыми не стоит общаться. Они только уничтожат самооценку.

Также мы рассказывали о том, как легко распознать лицемерного человека. Они очень опасны, поэтому стоит держать как можно дальше.

психология психологическое состояние психика токсичные отношения общение
София Ковальчук
Автор:
София Ковальчук
