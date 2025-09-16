Які люди руйнують ваше психічне здоров'я — тривожні дзвіночки

Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Токсичні люди регулярно шкодять вашому моральному стану. Вони знищують психіку своїм негативним впливом й часто роблять це непомітно. Психологи зазначають, що є кілька тривожних дзвіночків, які вкажуть на таку людину поруч.

Ознаки токсичної людини

Постійно порушує ваші межі

Особисті кордони мають вирішальне значення для будь-яких здорових стосунків, однак токсичні люди схильні ігнорувати ці межі. Якщо подруга чи друг постійно втручаються у ваш особистий простір та нехтують вашими потребами чи проханнями, час припинити спілкування.

Не поважають ваш розвиток і зростання

Токсичні люди не можуть переносити, коли хтось розвивається, вчиться нового та прогресує. Вони постійно принижують чужий успіх та сміються над досягненнями.

Токсична подруга. Фото: Freepik

Беруть завжди більше, ніж дають

Здорові стосунки мають бути збалансованими. У відповідь на підтримку, розуміння й турботу людина має отримувати те ж. Однак якщо цього не стається, то дисбаланс може глибоко вплинути на ваше психічне здоров'я.

Змушує вас сумніватися у самооцінці

Інколи знайомі можуть намагатись вколоти вас та вдарити по болючому місцю. Таке постійне приниження, критика та знецінення спотворюють людину в очах самої себе. Це не про дружбу, а про токсичні стосунки, які можуть зруйнувати вашу самооцінку.

Дівчина заздрить подрузі. Фото: Freepik

Завжди в ролі жертви

Деякі люди ніколи не беруть на себе відповідальність, натомість вони постійно грають роль жертви. Вони виставляють себе нещасними, щоб викликати співчуття та маніпулювати іншими. Така поведінка психологічно виснажує оточуючих.

