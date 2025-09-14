Відео
Лише зіпсують життя — типи друзів, з якими не варто спілкуватись

Лише зіпсують життя — типи друзів, з якими не варто спілкуватись

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 17:50
З ким краще не дружити — типи найбільш токсичних особистостей
Дівчина засмучена через насмішки подруг. Фото: Freepik
Ключові моменти З якими типами друзів краще припинити спілкування

Не завжди друзі виявляються тими людьми, з якими варто продовжувати спілкування. Інколи вони можуть бути токсичними та негативно впливати на вашу самооцінку, впевненість у собі чи навіть психічне здоров'я.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

З якими типами друзів краще припинити спілкування

Вічний критик

Такі люди завжди чимось не задоволені та критикують будь-яке ваше рішення. Їм не подобається ваш одяг, розмови чи плани. При цьому, така критика частіше за все зовсім не конструктивна. Спілкування з цими особистостями буде лише знецінювати вас та знищить віру в себе.

Енергетичний вампір

Якщо ви кожного разу після розмови з другом почуваєтесь як вижатий лимон, варто подумати про те, аби припинити спілкування. Звичайно, ділитись прикрощами чи проблемами одне з одним — це нормально. Однак всьому є свої межі й не варто бути для людини губкою, на яку можна виплеснути ввесь негатив.

З якими друзями краще припинити спілкування
Дві подруги. Фото: Pexels

Маніпулятор

Такі друзі завжди викликають почуття провини. Вони намагаються маніпулювати вами та змусити допомагати чи погодитись з їхніми поглядами. Часто від таких людей можна почути фрази: "Ти справжній друг, якщо допоможеш" чи "Без тебе я пропаду".

Токсичний оптиміст

Такі друзі завжди знецінюють будь-які ваші почуття. Їхня улюблена фраза: "Не вигадуй, у тебе все добре". Такі особистості не люблять говорити про труднощі, тому уникають реальних почуттів та змушують й вас їх ігнорувати. Однак кожен має право на проявлення емоцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які якості мають бути в хорошого друга. З такою людиною можна будувати близькі стосунки.

Також ми розповідали про те, як помиритись з кращою подругою після сварки. Психологи дали дієві поради.

психологія поради дружба друзі токсичні стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
