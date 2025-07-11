Яким має бути справжній друг — якості, на які варто звернути увагу

Подруги. Фото: Pexels

Всі звикли думати, що друг — це той, хто завжди підтримає, погодиться з вами та не йтиме всупереч. Але чи справді це так? Хороші дружні стосунки далеко не такі, як про них звикли думати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Оскаржують ваші рішення

Хороший друг не має завжди з усім погоджуватись. Навпаки, він повинен наштовхувати вас на правильний шлях, навіть якщо спершу це вас образить. Це допомагає рости та досягати кращого.

Залишаються поруч у важкі часи

Вірний друг допоможе тоді, коли вам складно. Це та людина, на яку завжди можна спертись. Він знає, які слова допоможуть й підтримають.

Кращі подруги. Фото: Pexels

Чесні, навіть коли це важко

Хороший друг завжди скаже правду, навіть якщо вам буде через це боляче. Він не говоритиме те, що ви хочете почути. Така чесність свідчить про те, що про вас справді піклуються.

Радіють вашому успіху

Справжній друг буде щиро хвилюватись за вас та радіти вашим перемогам. Кажуть, що хороший товариш пізнається у біді, але він також пізнається й у радості. Його не злякають ваші досягнення, а надихнуть.

Вони поважають ваші кордони

Вірний друг розуміє та поважає ваші кордони. Вони не будуть лізти з порадами, якщо ви цього не захочете й не змусять вас почуватися ніяково.

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