Каким должен быть настоящий друг — качества, на которые стоит обратить внимание

Подруги. Фото: Pexels

Все привыкли думать, что друг — это тот, кто всегда поддержит, согласится с вами и не будет идти наперекор. Но действительно ли это так? Хорошие дружеские отношения далеко не такие, как о них привыкли думать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Оспаривают ваши решения

Хороший друг не должен всегда со всем соглашаться. Наоборот, он должен наталкивать вас на правильный путь, даже если сначала это вас обидит. Это помогает расти и достигать лучшего.

Остаются рядом в трудные времена

Верный друг поможет тогда, когда вам сложно. Это тот человек, на которого всегда можно опереться. Он знает, какие слова помогут и поддержат.

Лучшие подруги. Фото: Pexels

Честные, даже когда это трудно

Хороший друг всегда скажет правду, даже если вам будет из-за этого больно. Он не будет говорить то, что вы хотите услышать. Такая честность свидетельствует о том, что о вас действительно заботятся.

Радуются вашему успеху

Настоящий друг будет искренне волноваться за вас и радоваться вашим победам. Говорят, что хороший товарищ познается в беде, но он также познается и в радости. Его не испугают ваши достижения, а вдохновят.

Они уважают ваши границы

Верный друг понимает и уважает ваши границы. Они не будут лезть с советами, если вы этого не захотите и не заставят вас чувствовать себя неловко.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы отталкивают от вас людей.

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