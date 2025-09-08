Відео
Головна Психологія Як помиритись з подругою після сварки — ефективні поради

Як помиритись з подругою після сварки — ефективні поради

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 16:00
Як подругам налагодити стосунки після сварки — поради психологів
Подруги сварятся. Фото: Pexels
Ключові моменти Як помиритись з подругою після сварки

Сварки бувають навіть між найкращими подругами. Вони можуть виникати через різні погляди та непорозуміння. Однак, як зазначають психологи, налагодити стосунки після цього можна. Є кілька порад, що допоможуть повернути все назад.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Як помиритись з подругою після сварки

Якщо між вами та подругою виник конфлікт, варто дати собі час для того, аби охолонути. Спробуйте кілька днів все обдумати та не спілкуватися, аби не погіршити ситуацію. Протягом цього часу зрозумійте причину розбіжностей.

Після цього зателефонуйте чи напишіть подрузі. Нічого поганого в тому, що ви зробите це першою, немає. Якщо ви винні, попросіть вибачення. Однак, якщо саме подруга провинилась, не варто перепрошувати, а краще просто почніть розмову. Обговоріть проблему та спробуйте розв'язати конфлікт.

Як помиритись з подругою після сварки
Погані стосунки між подругами. Фото: Pexels

Психологи наголошують, що важливо розуміти, чи варто взагалі продовжувати стосунки. Якщо сварка виникла через заздрість та шкоду, яку вам заподіяли, варто замислитися над доцільністю таких відносин. Якщо подруга один раз встромила ніж у спину, навряд чи можна їй довіряти.

Якщо ж подруга не хоче йти на примирення, обговоріть причину під час особистої зустрічі. З'ясуйте, що саме її турбує. Заявіть про те, що ви хочете налагодити відносини. При цьому не наполягайте, а дайте людині час на роздуми. Навіть багаторічна дружба може завершитись в один день й не завжди це варто розцінювати як провал.

психологія поради дружба подруги спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
