Главная Психология Как помириться с подругой после ссоры — эффективные советы

Как помириться с подругой после ссоры — эффективные советы

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 16:00
Как подругам наладить отношения после ссоры — советы психологов
Подруги ссорятся. Фото: Pexels
Ссоры бывают даже между лучшими подругами. Они могут возникать из-за разных взглядов и недоразумений. Однако, как отмечают психологи, наладить отношения после этого можно. Есть несколько советов, которые помогут вернуть все назад.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Если между вами и подругой возник конфликт, стоит дать себе время для того, чтобы остыть. Попробуйте несколько дней все обдумать и не общаться, чтобы не ухудшить ситуацию. В течение этого времени поймите причину разногласий.

После этого позвоните или напишите подруге. Ничего плохого в том, что вы сделаете это первой, нет. Если вы виноваты, попросите прощения. Однако, если именно подруга провинилась, не стоит извиняться, а лучше просто начните разговор. Обсудите проблему и попробуйте решить конфликт.

Як помиритись з подругою після сварки
Плохие отношения между подругами. Фото: Pexels

Психологи отмечают, что важно понимать, стоит ли вообще продолжать отношения. Если ссора возникла из-за зависти и вреда, который вам причинили, стоит задуматься над целесообразностью таких отношений. Если подруга один раз воткнула нож в спину, вряд ли можно ей доверять.

Если же подруга не хочет идти на примирение, обсудите причину при личной встрече. Выясните, что именно ее беспокоит. Заявите о том, что вы хотите наладить отношения. При этом не настаивайте, а дайте человеку время на размышления. Даже многолетняя дружба может завершиться в один день и не всегда это стоит расценивать как провал.

психология советы дружба подруги общение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
