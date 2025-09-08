Как подругам наладить отношения после ссоры — советы психологов

Подруги ссорятся. Фото: Pexels

Ссоры бывают даже между лучшими подругами. Они могут возникать из-за разных взглядов и недоразумений. Однако, как отмечают психологи, наладить отношения после этого можно. Есть несколько советов, которые помогут вернуть все назад.

Как помириться с подругой после ссоры

Если между вами и подругой возник конфликт, стоит дать себе время для того, чтобы остыть. Попробуйте несколько дней все обдумать и не общаться, чтобы не ухудшить ситуацию. В течение этого времени поймите причину разногласий.

После этого позвоните или напишите подруге. Ничего плохого в том, что вы сделаете это первой, нет. Если вы виноваты, попросите прощения. Однако, если именно подруга провинилась, не стоит извиняться, а лучше просто начните разговор. Обсудите проблему и попробуйте решить конфликт.

Плохие отношения между подругами. Фото: Pexels

Психологи отмечают, что важно понимать, стоит ли вообще продолжать отношения. Если ссора возникла из-за зависти и вреда, который вам причинили, стоит задуматься над целесообразностью таких отношений. Если подруга один раз воткнула нож в спину, вряд ли можно ей доверять.

Если же подруга не хочет идти на примирение, обсудите причину при личной встрече. Выясните, что именно ее беспокоит. Заявите о том, что вы хотите наладить отношения. При этом не настаивайте, а дайте человеку время на размышления. Даже многолетняя дружба может завершиться в один день и не всегда это стоит расценивать как провал.

