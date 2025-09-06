Как по жестам распознать ложь — не дайте себя обмануть

Две девушки общаются. Фото: Pexels

Иногда почти невозможно понять, что человек вам врет. Он улыбается и мило говорит в лицо одно, а на самом деле пытается обмануть вас. Психологи отмечают, что распознать обман можно с помощью жестов собеседника.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какие жесты указывают на неискренность собеседника

Скрещенные руки

Такая поза действительно может свидетельствовать о том, что вас пытаются обмануть. Когда человек врет, ему становится некомфортно. Скрещенные руки — это признак неприятных ощущений и неловкости, поэтому стоит присмотреться к собеседнику.

Бегающие глаза

Это может свидетельствовать о том, что человек ищет решение или пытается подобрать слова, чтобы соврать. Такой взгляд выдает панику и стресс. Если вы знаете, что якобы нечего бояться, а глаза человека забегали, то обратите особое внимание на его слова.

Люди общаются. Фото: Pexels

Усиленное потоотделение

Часто люди, которые лгут, страдают от усиленного потоотделения. Это может быть бессознательная реакция на стресс. Поэтому не стоит пропускать мимо ушей такой важный звоночек.

Сидит, как на раскаленных углях

Если человек врет, он будет не находить себе места. Кроме того, такая личность постоянно то скрещивает, то выпрямляет ноги. Из-за волнения собеседник будет потирать руки, прикрывать рот, кончик носа или поглаживать подбородок.

Долгий взгляд глаза в глаза

Многие думают, что лжецы обычно прячут глаза, но это не так. Они наоборот не отводят взгляд и думают, что это убедит вас поверить их словам. Таким образом они подсознательно ищут подтверждение, что им поверили.

