Головна Психологія Як зрозуміти, що людина бреше — зверніть увагу на жести

Як зрозуміти, що людина бреше — зверніть увагу на жести

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 11:45
Як за жестами розпізнати брехню — не дайте себе обдурити
Дві дівчини спілкуються. Фото: Pexels
Ключові моменти Які жести вказують на нещирість співрозмовника

Інколи майже неможливо зрозуміти, що людина вам бреше. Вона посміхається та мило говорить в обличчя одне, а насправді намагається обдурити вас. Психологи зазначають, що розпізнати обман можна за допомогою жестів співрозмовника.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які жести вказують на нещирість співрозмовника

Схрещені руки

Така поза справді може свідчити про те, що вас намагаються обдурити. Коли людина бреше, їй стає некомфортно. Схрещені руки — це ознака неприємних відчуттів та ніяковості, тож варто придивитись до співрозмовника.

Очі, що бігають

Це може свідчити про те, що людина шукає рішення або намагається підібрати слова, аби збрехати. Такий погляд видає паніку та стрес. Якщо ви знаєте, що нібито нічого боятися, а очі людини забігали, то зверніть особливу увагу на її слова.

Які жести видають брехню
Люди спілкуються. Фото: Pexels

Посилене потовиділення

Часто люди, які брешуть, страждають від посиленого потовиділення. Це може бути несвідома реакція на стрес. Тож не варто пропускати повз вуха такий важливий дзвіночок.

Сидить, мов на розпеченому вугіллі

Якщо людина бреше, вона буде не знаходити собі місця. Крім того, така особистість постійно то схрещує, то випрямляє ноги. Через хвилювання співрозмовник буде потирати руки, прикривати рот, кінчик носа чи погладжувати підборіддя.

Довгий погляд очі в очі

Багато хто думає, що брехуни зазвичай ховають очі, але це не так. Вони навпаки не відводять погляд й думають, що це переконає вас повірити їхнім словам. Таким чином вони підсвідомо шукають підтвердження, що їм повірили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку не вміють брехати. Вони завжди з усіма чесні.

Також ми розповідали про те, які фрази чоловіків свідчать про брехню. Не варто їм вірити.

психологія мова жестів цікаві факти брехуни спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
