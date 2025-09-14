Видео
Только испортят жизнь — типы друзей, с которыми не стоит общаться

Только испортят жизнь — типы друзей, с которыми не стоит общаться

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 17:50
С кем лучше не дружить — типы самых токсичных личностей
Девушка расстроена из-за насмешек подруг. Фото: Freepik
Ключевые моменты С какими типами друзей лучше прекратить общение

Не всегда друзья оказываются теми людьми, с которыми стоит продолжать общение. Иногда они могут быть токсичными и негативно влиять на вашу самооценку, уверенность в себе или даже психическое здоровье.

Об этом пишет РБК-Україна.

Читайте также:

С какими типами друзей лучше прекратить общение

Вечный критик

Такие люди всегда чем-то недовольны и критикуют любое ваше решение. Им не нравится ваша одежда, разговоры или планы. При этом, такая критика чаще всего совсем не конструктивная. Общение с этими личностями будет только обесценивать вас и уничтожит веру в себя.

Энергетический вампир

Если вы каждый раз после разговора с другом чувствуете себя как выжатый лимон, стоит подумать о том, чтобы прекратить общение. Конечно, делиться горестями или проблемами друг с другом — это нормально. Однако всему есть свои пределы и не стоит быть для человека губкой, на которую можно выплеснуть весь негатив.

З якими друзями краще припинити спілкування
Две подруги. Фото: Pexels

Манипулятор

Такие друзья всегда вызывают чувство вины. Они пытаются манипулировать вами и заставить помогать или согласиться с их взглядами. Часто от таких людей можно услышать фразы: "Ты настоящий друг, если поможешь" или "Без тебя я пропаду".

Токсичный оптимист

Такие друзья всегда обесценивают любые ваши чувства. Их любимая фраза: "Не выдумывай, у тебя все хорошо". Такие личности не любят говорить о трудностях, поэтому избегают реальных чувств и заставляют и вас их игнорировать. Однако каждый имеет право на проявление эмоций.

Напомним, ранее мы писали о том, какие качества должны быть у хорошего друга. С таким человеком можно строить близкие отношения.

Также мы рассказывали о том, как помириться с лучшей подругой после ссоры. Психологи дали действенные советы.

психология советы дружба друзья токсичные отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
