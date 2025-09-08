Як просто розпізнати лицемірство — поради від психологів

Дві подруги спілкуються. Фото: Pexels

Інколи найбільш доброзичливі люди виявляються справжніми лицемірами. Вони хороші лише в обличчя, а за спиною можуть не тільки поширювати плітки про вас, а й зашкодити. Психологи зазначають, що від таких особистостей краще триматись якомога далі.

Ознаки, що вказують на лицемірність людини

Лицеміри — це токсичні люди, з якими краще не зв'язуватись. Зрозуміти, що перед вами саме така особистість, можна за кількома ознаками. Психологи зазначають, що під час спілкування лицеміра видають кілька речей:

він часто й багато пліткує, особливо коли бачить цікавість з боку співрозмовника. При цьому така людина ніколи не висловлює добрі думки про когось;

може часто критикувати колег та знайомих;

багато обіцяє та часто пропонує свою допомогу, але зрештою знаходять більш важливі справи й не дотримується слова;

намагається втертись в довіру до вищих за соціальним статусом людей й зневажає всіх інших;

використовує лестощі, аби втертися у довіру до співрозмовника;

без докорів сумління може розповідати чужі секрети.

Як уникнути спілкування з лицеміром

З лицемірами краще взагалі не заводити близькі відносини. Однак якщо вибору у вас немає, наприклад, це ваш колега, то варто мінімізувати розмови. Створіть дистанцію та не дозволяйте її порушувати. Крім того, не варто ділитись з такою особистістю важливою інформацією. Розмовляйте тільки на нейтральні теми та не довіряйте різким проявам доброти зі сторони такої людини.

