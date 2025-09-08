Відео
Головна Психологія Обходьте таких людей стороною — як розпізнати лицеміра

Обходьте таких людей стороною — як розпізнати лицеміра

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 12:32
Як просто розпізнати лицемірство — поради від психологів
Дві подруги спілкуються. Фото: Pexels
Ключові моменти Ознаки, що вказують на лицемірність людини Як уникнути спілкування з лицеміром

Інколи найбільш доброзичливі люди виявляються справжніми лицемірами. Вони хороші лише в обличчя, а за спиною можуть не тільки поширювати плітки про вас, а й зашкодити. Психологи зазначають, що від таких особистостей краще триматись якомога далі.

Про це йдеться у матеріалі, опублікованому на платформі Budni.

Читайте також:

Ознаки, що вказують на лицемірність людини

Лицеміри — це токсичні люди, з якими краще не зв'язуватись. Зрозуміти, що перед вами саме така особистість, можна за кількома ознаками. Психологи зазначають, що під час спілкування лицеміра видають кілька речей:

  • він часто й багато пліткує, особливо коли бачить цікавість з боку співрозмовника. При цьому така людина ніколи не висловлює добрі думки про когось;
  • може часто критикувати колег та знайомих;
  • багато обіцяє та часто пропонує свою допомогу, але зрештою знаходять більш важливі справи й не дотримується слова;
  • намагається втертись в довіру до вищих за соціальним статусом людей й зневажає всіх інших;
  • використовує лестощі, аби втертися у довіру до співрозмовника;
  • без докорів сумління може розповідати чужі секрети.
Як легко розпізнати лицеміра
Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Як уникнути спілкування з лицеміром

З лицемірами краще взагалі не заводити близькі відносини. Однак якщо вибору у вас немає, наприклад, це ваш колега, то варто мінімізувати розмови. Створіть дистанцію та не дозволяйте її порушувати. Крім того, не варто ділитись з такою особистістю важливою інформацією. Розмовляйте тільки на нейтральні теми та не довіряйте різким проявам доброти зі сторони такої людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за що ніколи не варто перепрошувати. Є кілька випадків, коли це недоречно.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що співрозмовник вам бреше. Його видадуть кілька жестів.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
