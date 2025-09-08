Видео
Обходите таких людей стороной — как распознать лицемера

Обходите таких людей стороной — как распознать лицемера


Дата публикации 8 сентября 2025 12:32
Как просто распознать лицемерие — советы от психологов
Две подруги общаются. Фото: Pexels
Ключевые моменты Признаки, указывающие на лицемерие человека Как избежать общения с лицемером

Иногда самые доброжелательные люди оказываются настоящими лицемерами. Они хороши только в лицо, а за спиной могут не только распространять сплетни о вас, но и навредить. Психологи отмечают, что от таких личностей лучше держаться подальше.

Об этом говорится в материале, опубликованном на платформе Budni.

Читайте также:

Признаки, указывающие на лицемерие человека

Лицемеры — это токсичные люди, с которыми лучше не связываться. Понять, что перед вами именно такая личность, можно по нескольким признакам. Психологи отмечают, что во время общения лицемера выдают несколько вещей:

  • он часто и много сплетничает, особенно когда видит интерес со стороны собеседника. При этом такой человек никогда не высказывает добрые мысли о ком-то;
  • может часто критиковать коллег и знакомых;
  • много обещает и часто предлагает свою помощь, но в конце концов находит более важные дела и не держит слово;
  • пытается втереться в доверие к вышестоящим по социальному статусу людям и презирает всех остальных;
  • использует лесть, чтобы втереться в доверие к собеседнику;
  • без зазрения совести может рассказывать чужие секреты.
Як легко розпізнати лицеміра
Девушка улыбается. Фото: Pexels

Как избежать общения с лицемером

С лицемерами лучше вообще не заводить близкие отношения. Однако если выбора у вас нет, например, это ваш коллега, то стоит минимизировать разговоры. Создайте дистанцию и не позволяйте ее нарушать. Кроме того, не стоит делиться с такой личностью важной информацией. Разговаривайте только на нейтральные темы и не доверяйте резким проявлениям доброты со стороны такого человека.

Напомним, ранее мы писали о том, за что никогда не стоит извиняться. Есть несколько случаев, когда это неуместно.

Также мы рассказывали о том, как понять, что собеседник вам врет. Его выдадут несколько жестов.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
