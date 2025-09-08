Как просто распознать лицемерие — советы от психологов

Две подруги общаются. Фото: Pexels

Иногда самые доброжелательные люди оказываются настоящими лицемерами. Они хороши только в лицо, а за спиной могут не только распространять сплетни о вас, но и навредить. Психологи отмечают, что от таких личностей лучше держаться подальше.

Признаки, указывающие на лицемерие человека

Лицемеры — это токсичные люди, с которыми лучше не связываться. Понять, что перед вами именно такая личность, можно по нескольким признакам. Психологи отмечают, что во время общения лицемера выдают несколько вещей:

он часто и много сплетничает, особенно когда видит интерес со стороны собеседника. При этом такой человек никогда не высказывает добрые мысли о ком-то;

может часто критиковать коллег и знакомых;

много обещает и часто предлагает свою помощь, но в конце концов находит более важные дела и не держит слово;

пытается втереться в доверие к вышестоящим по социальному статусу людям и презирает всех остальных;

использует лесть, чтобы втереться в доверие к собеседнику;

без зазрения совести может рассказывать чужие секреты.

Девушка улыбается. Фото: Pexels

Как избежать общения с лицемером

С лицемерами лучше вообще не заводить близкие отношения. Однако если выбора у вас нет, например, это ваш коллега, то стоит минимизировать разговоры. Создайте дистанцию и не позволяйте ее нарушать. Кроме того, не стоит делиться с такой личностью важной информацией. Разговаривайте только на нейтральные темы и не доверяйте резким проявлениям доброты со стороны такого человека.

