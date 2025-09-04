Видео
Главная Психология За что не стоит извиняться — психологи назвали пять случаев

За что не стоит извиняться — психологи назвали пять случаев

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 11:55
За что никогда не нужно просить прощения — психологи ответили
Девушка во время онлайн-разговора просит прощения. Фото: Freepik
Ключевые моменты В каких ситуациях не стоит говорить слово "извини"

Иногда люди могут извиняться даже в ситуациях, когда этого не стоило бы делать. Психологи отмечают, что это показывает лишь их неуверенность в себе. Существует пять вещей, за которые не стоит просить прощения.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

В каких ситуациях не стоит говорить слово "извини"

Когда вы выражаете искренние эмоции

Не стоит оправдываться за печаль, злость, радость или вдохновение, ведь такие чувства — это часть нашей жизни. Когда вы извиняетесь за эмоции, то будто просите прощения за то, что остаетесь собой.

Если вы не виноваты

Часто люди говорят "извини" даже тогда, когда ни в чем не виноваты. Однако это только будет формировать чувство ложной ответственности и испортит самооценку. Если вам жаль, что так сложилась ситуация, то так прямо и скажите об этом, но не принимайте чужие ошибки на свой счет.

Коли не варто просити вибачення
Конфликт между женщинами. Фото: Pexels

За защиту личных границ

Многие чувствуют вину, когда говорят "нет". Однако просить прощения в такой ситуации не стоит, ведь вы заботитесь о себе и это совершенно излишне. Личные границы — это основа здоровых отношений.

Когда вам нужно одиночество

Каждому человеку иногда нужно провести время наедине с собой. Это ни в коем случае не проявление грубости, а способ восстановить силы и сохранить психическое здоровье. Поэтому не стоит за это извиняться.

Когда вы остаетесь собой

Не просите прощения за свою индивидуальность. Ваши увлечения, внешность, мечты или привычки формируют уникальность. Извиняясь за них, вы обесцениваете то, что делает вас особенным.

Напомним, ранее мы писали о том, какие манипулятивные навыки должны быть у всех. Они станут полезными в некоторых ситуациях.

Также мы рассказывали о том, как перестать считаться с мнением других. Побороть страх того, что скажут люди, совсем не сложно.

психология советы интересные факты извинения общение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
