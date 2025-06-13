Случаи, за которые никогда не стоит просить прощения — пять жизненных ситуаций

Красивая девушка. Фото: Freepik

Часто люди просят прощения даже тогда, когда причины на это нет. Автоматическое "извиняюсь" часто вырывается из-за чувства вины и это уже не норма.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Когда не стоит просить прощения

Если вы не доели еду

Не стоит есть только ради того, чтобы не обидеть хозяйку, которая весь вечер стояла за плитой, или любимого, который старался приготовить вкусный ужин. Так же не нужно просить прощения за то, что вы не доедаете еду. Лучше попросите вам не ставить большую порцию, чтобы вы могли съесть столько, сколько вам будет комфортно.

Если вы не хотите пить алкоголь

Часто люди просят прощения из-за того, что не хотят пить алкоголь. Особенно, когда они оказываются в компании, где все настаивают хотя бы на бокале шампанского. Однако не употреблять алкоголь — это ваш выбор и ваше право. Не стоит из-за этого извиняться перед другими.

Две женщины разговаривают. Фото: Freepik

Если вам продали не тот товар, который вы просили

Многие просто молчат, когда им принесли не тот заказ в ресторане или продали другую вещь. А если и просят заменить товар или блюдо, то часто извиняются за это, будто это их ошибка. Однако извиняться нужно только тогда, когда ошиблись вы, а не кто-то другой.

Если вы говорите "нет"

Многие не могут отказать и сказать "нет". Даже если удается не согласиться на предложение, то такие люди без конца извиняются из-за ужасного чувства вины. Однако отказывать и говорить "нет" в большинстве случаев — это абсолютно нормально.

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Если другой человек ведет себя плохо

Часто люди могут извиняться за поведение других людей. Например, сестры, которая нагрубила кому-то. На самом деле вы не несете ответственность за других взрослых людей, их поступки и слова. Поэтому не нужно за это просить прощения.

Напомним, ранее мы писали о том, что не стоит рассказывать о себе людям. Лучше об этом не говорить даже близким.

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