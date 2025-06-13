Випадки, за які ніколи не варто просити вибачення – п’ять життєвих ситуацій

Красива дівчина. Фото: Freepik

Часто люди просять вибачення навіть тоді, коли причини на це немає. Автоматичне "перепрошую" часто виривається через відчуття провини і це вже не норма.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Коли не варто просити вибачення

Якщо ви не доїли їжу

Не варто їсти лише заради того, аби не образити господиню, яка ввесь вечір стояла за плитою, чи коханого, який старався приготувати смачну вечерю. Так само не потрібно просити вибачення через те, що ви не доїдаєте їжу. Краще попросіть вам не ставити велику порцію, аби ви могли з’їсти стільки, скільки вам буде комфортно.

Якщо ви не хочете пити алкоголь

Часто люди просять вибачення через те, що не хочуть пити алкоголь. Особливо, коли вони опиняються в компанії, де всі наполягають хоча б на келиху шампанського. Однак не вживати алкоголь — це ваш вибір та ваше право. Не варто через це перепрошувати в інших.

Дві жінки розмовляють. Фото: Freepik

Якщо вам продали не той товар, який ви просили

Багато хто просто мовчить, коли їм принесли не те замовлення в ресторані або ж продали іншу річ. А якщо й просять замінити товар чи страву, то часто перепрошують за це, ніби це їхня помилка. Однак просити вибачення потрібно тільки тоді, коли помилилися ви, а не хтось інший.

Якщо ви кажете "ні"

Багато хто не може відмовити та сказати "ні". Навіть якщо вдається не погодитись на пропозицію, то такі люди без кінця перепрошують через жахливе почуття провини. Однак відмовляти і казати "ні" у більшості випадків — це абсолютно нормально.

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Якщо інша людина поводиться погано

Часто люди можуть перепрошувати за поведінку інших людей. Наприклад, сестри, яка нагрубіянила комусь. Насправді ви не несете відповідальність за інших дорослих людей, їхні вчинки та слова. Тож не потрібно за це просити вибачення.

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