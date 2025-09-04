Відео
Головна Психологія За що не варто перепрошувати — психологи назвали п'ять випадків

За що не варто перепрошувати — психологи назвали п'ять випадків

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 11:55
За що ніколи не потрібно просити вибачення — психологи відповіли
Дівчина під час онлайн-розмови просить вибачення. Фото: Freepik
Ключові моменти В яких ситуаціях не варто казати слово "вибач"

Інколи люди можуть перепрошувати навіть у ситуаціях, коли цього не варто було б робити. Психологи зазначають, що це показує лише їхню невпевненість у собі. Існує п'ять речей, за які не варто просити вибачення.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

В яких ситуаціях не варто казати слово "вибач"

Коли ви висловлюєте щирі емоції

Не варто виправдовуватися за сум, злість, радість чи натхнення, адже такі почуття — це частина нашого життя. Коли ви перепрошуєте за емоції, то ніби просите вибачення за те, що залишається собою.

Якщо ви не винні

Часто люди говорять "вибач" навіть тоді, коли ні в чому не винні. Однак це лише формуватиме почуття хибної відповідальності та зіпсує самооцінку. Якщо вам шкода, що так склалася ситуація, то так прямо й скажіть про це, але не приймайте чужі помилки на свій рахунок.

Коли не варто просити вибачення
Конфлікт між жінками. Фото: Pexels

За захист особистих кордонів

Багато хто відчуває провину, коли каже "ні". Однак просити вибачення в такій ситуації не варто, адже ви піклуєтесь про себе й це абсолютно зайве. Особисті кордони — це основа здорових відносин.

Коли вам потрібна самотність

Кожній людині інколи потрібно провести час наодинці з собою. Це ні в якому разі не прояв грубості, а спосіб відновити сили та зберегти психічне здоров'я. Тож не варто за це перепрошувати.

Коли ви залишаєтеся собою

Не просіть вибачення за свою індивідуальність. Ваші захоплення, зовнішність, мрії чи звички формують унікальність. Вибачаючись за них, ви знецінюєте те, що робить вас особливим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які маніпулятивні навички мають бути у всіх. Вони стануть корисними в деяких ситуаціях.

Також ми розповідали про те, як перестати зважати на думку інших. Побороти страх того, що скажуть люди, зовсім не складно.

психологія поради цікаві факти вибачення спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
