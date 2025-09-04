За що ніколи не потрібно просити вибачення — психологи відповіли

Дівчина під час онлайн-розмови просить вибачення. Фото: Freepik

Інколи люди можуть перепрошувати навіть у ситуаціях, коли цього не варто було б робити. Психологи зазначають, що це показує лише їхню невпевненість у собі. Існує п'ять речей, за які не варто просити вибачення.

В яких ситуаціях не варто казати слово "вибач"

Коли ви висловлюєте щирі емоції

Не варто виправдовуватися за сум, злість, радість чи натхнення, адже такі почуття — це частина нашого життя. Коли ви перепрошуєте за емоції, то ніби просите вибачення за те, що залишається собою.

Якщо ви не винні

Часто люди говорять "вибач" навіть тоді, коли ні в чому не винні. Однак це лише формуватиме почуття хибної відповідальності та зіпсує самооцінку. Якщо вам шкода, що так склалася ситуація, то так прямо й скажіть про це, але не приймайте чужі помилки на свій рахунок.

За захист особистих кордонів

Багато хто відчуває провину, коли каже "ні". Однак просити вибачення в такій ситуації не варто, адже ви піклуєтесь про себе й це абсолютно зайве. Особисті кордони — це основа здорових відносин.

Коли вам потрібна самотність

Кожній людині інколи потрібно провести час наодинці з собою. Це ні в якому разі не прояв грубості, а спосіб відновити сили та зберегти психічне здоров'я. Тож не варто за це перепрошувати.

Коли ви залишаєтеся собою

Не просіть вибачення за свою індивідуальність. Ваші захоплення, зовнішність, мрії чи звички формують унікальність. Вибачаючись за них, ви знецінюєте те, що робить вас особливим.

