Чому багатьох хвилює думка інших людей — прості способи побороти це

Що скажуть люди — таке питання багато хто ставить собі перед тим, як щось зробити. Часто воно стає бар'єром, який так і не вдається перестрибнути. Такий страх сковує та знищує мрії. Психологи відповіли, чому це відбувається та як перестати зважати на думку інших людей.

Чому нас хвилює думка оточення

Як зазначають психологи, найбільший вплив на це має дитинство. Наприклад, якщо дитина недоотримала схвалення від матері чи батька, вона буде шукати це в інших. При цьому, така погоня за похвалою триватиме все життя, якщо травму не пропрацювати.

Крім того, багато хто боїться думки інших, адже сам занадто критикує себе. Відомий психолог Зигмунд Фройд вважав, що людина боїться не інших, а осуду, який живе в ній самій. Що більше ви самі себе критикуєте, оцінюєте чи порівнюєте, то більш ворожим будуть здаватись всі навкруги.

Багатьом здається, що люди навколо ніби завжди думають про них щось "не те". Однак це не їхні припущення, а лише відлуння ваших почуттів. Багато хто починає контролювати те, що говорить, з ким спілкується, що одягає. Це створює ілюзію безпеки, однак насправді така поведінка лише заганяє особистість в рамки. Адже що більше людина прагне подобатися іншим, тим менше залишається її справжності.

Як перестати залежати від думки інших людей

Для початку варто розпізнати свій внутрішній голос. Виясніть, хто спиняє вас — ви самі чи, може, відлуння мами, вчительки, батька. Зрозумійте, чому ви так реагуєте на різні ситуації.

Також придивіться до того, що ви самі думаєте про інших. Адже страх може бути лише проєкцією — коли ми боїмось осуду, бо самі в думках часто когось осуджуємо. Працюйте над внутрішньою доброзичливістю. Що більше її буде, то менше ви стикатиметесь зі страхами перед думкою інших.

І наостанок просто поверніться до себе. Робіть й носіть те, що подобається саме вам. Перестаньте підлаштовуватись під інших. Не шукайте постійного підтвердження, що вас люблять. Адже навіть якщо чужа думка про вас погана, то це не обов'язково правда чи вирок. Це лише бачення іншої людини.

