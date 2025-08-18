Анна Кошмал назвала головну причину низької самооцінки — це псує життя багатьом

Анна Кошмал. Фото: Instagram

Занижена самооцінка може зіпсувати все життя. Таким людям важко досягнути успіху в роботі чи побудувати здорові стосунки, адже вони невпевнені в собі й не вірять, що заслуговують на краще. Змінити це й полюбити себе допоможе одна проста вправа.

Про це розповіла українська акторка Анна Кошмал на своїй сторінці в Instagram.

Кошмал розкрила секрет здорової самооцінки

Як зазначила Кошмал, головною причиною низької самооцінки є страх. Він паралізує людину на шляху до будь-чого нового. Це почуття забирає всі можливості жити краще, любов до себе та віру у власні сили.

"Єдиний спосіб це розірвати, це перестати боятися і дозволити собі помилятися, дозволити собі маленькі та великі досягнення: відмовитись від токсичних стосунків або просто перестати пхати в себе сміття, наважитись на втілення давньої мрії", — зазначає акторка.

Сториз Анни Кошмал про здорову самооцінку. Фото: скриншот

Кошмал додає, що є дуже проста вправа, якою з нею поділилась одна мудра людина. Спочатку вона здається навіть трохи смішною, але згодом дійсно змінює самосприйняття.

"В моменти слабкості або просто ввечері із закритими очима говоріть все найкраще, що ви можете собі сказати. Повторюйте усі свої найсильніші сторони. "Ти красива, розумна, класна", — ділиться секретом здорової самооцінки Кошмал.

Акторка Анна Кошмал. Фото: Instagram

Звичайно, це не чарівна пігулка, яка враз змінить ваше життя. Однак психологи справді зазначають, що така проста практика допоможе помітити свої кращі сторони й підкреслити їх. Ваш мозок перемкнеться з режиму самокритики на любов та впевненість в собі.

