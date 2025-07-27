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Головна Психологія Ви й не підозрюєте — як поводяться люди з низькою самооцінкою

Ви й не підозрюєте — як поводяться люди з низькою самооцінкою

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 07:40
Приховані прояви низької самооцінки — чи є вони у вас
Засмучена дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти Ознаки заниженої самооцінки

Низька самооцінка заважає жити щасливо. Вона руйнує шанси на хороші стосунки чи досягнення в кар'єрі. На те, що ви недостатньо себе цінуєте, вкаже кілька неочевидних ознак.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ознаки заниженої самооцінки

Невпевненість у собі 

Низка самооцінка заважає людям бути впевненими у собі. Вони завжди думають про те, що їхні здібності чи знання недостатні, а хтось обов'язково буде кращим.

Занепокоєння через вибір

Спершу людям з низькою самооцінкою дуже важко прийняти рішення. Вони сумніваються до останнього. Однак навіть коли вибір вже зроблено, вони ще довго будуть хвилюватися про те, чи був він правильним.

Ознаки заниженої самооцінки
Сумна дівчина. Фото: Freepik

Невміння приймати компліменти

Люди з низькою самооцінкою вважають себе не красивими чи не достатньо розумними. Відтак вони не можуть приймати компліменти від інших та заперечують їх.

Страх помилитись

Низька самооцінка постійно зупиняє людину. Вона навіть не пробує йти вперед через страх помилитись. Такі особистості завжди сумніваються у своїй здатності досягти успіху. 

Часто просять вибачення

Невпевнені в собі люди часто просять вибачення за все. Це стосується навіть тих ситуацій чи речей, коли вони явно не винні. Це класична ознака низької самооцінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази варто говорити собі щодня — підвищать самооцінку.

Також ми розповідали про те, чому насправді важливо розвивати самооцінку.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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